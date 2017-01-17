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Способы чернения серебра

На сегодняшний день именно черненое серебро становится популярным среди потребителей. Это связано с тем, что абсолютно у всех ювелирных изделий из этого материала имеется наличие необычного вида. Одним из таких отличий является непосредственно изысканность, а также схожесть на некий антиквариат.

Сам технологический процесс чернения серебра является сложным делом. Это связано с тем, что процесс создания этого изделия подразделяется на механический и химический способ.

В механический способ создания черненого серебра входит смешивание так называемого графита с непосредственной окисью железа. После чего туда добавляется смесь скипидара. После этого получившуюся смесь аккуратным образом наносят на изделие из серебра или же его часть или части. После нанесения на изделие необходимо дождаться пока все это высохнет, а уже после этого необходимо протереть изделие тряпкой из замши, предварительно обмоченной в спиртовом растворе. Одной из разновидности механического способа производства черненого серебра является так называемое гальваника. Суть этого способа заключается в том, что в специализированные ванные заливается раствор с реактивами, после чего туда же помещается два электрода. К одному из этих электродов помещается непосредственно украшение, а через другой электрод пропускается ток. Точнее, этот процесс называется еще электролизом, так ка при этом способе происходит равномерное нанесение черненого слоя на изделие. После этого способа изделие готово к использованию!

Кроме этого, существует и химический способ чернения серебра. Здесь уже используется специализированный порошок, который состоит из смеси металлов, а точнее, серебра, цинка, а также серы и свинца. Данный порошок засыпают в части изделия, а после чего уже вместе с украшением прогревается до необходимой температуры. После пройденной процедуры происходит расплавление порошка, после которого происходит получение изделия, окрашиваемого в черный цвет. Следует знать то, что после данной процедуры изделие аккуратно полируют, а после чего производится непосредственная шлифовка. После чего изделие готово!

17 январь 2017 /
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