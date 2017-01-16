Ищущим качественные инструменты советуем перейти на сайт дилера Макита в Украине

Если вы частный мастер или профессиональный специалист, то вам нужно постоянно иметь свой качественный и высокотехнологичный электрический, аккумуляторный, бензиновый или пневматический инструмент для таких областей применения, как строительство, ремонт, садовые и ландшафтные работы, дерево- и металлообработка, автосервис. К тому же, любая, даже самая добротная и качественная техника со временем изнашивается, устаревает по предлагаемому функционалу, поэтому всегда существует необходимость в обновлении своего чемоданчика с инструментами.

Качественные инструменты стоят немало, но возможность сэкономить при их покупке существует: рекомендуем перейти на сайт официального дилера TM Makita в Украине, организовавшего продажу японских электроинструментов, бензоинструментов, аккумуляторной и пневматической инструментальной техники в интернет. Здесь представлены следующие виды инструментов:

аккумуляторные

сетевые

бензиновые

пневматические

принадлежности ко всей инструментальной технике: расходные материалы и оснастка.

В созданном интернет-магазине есть отличный онлайн-каталог, в котором представлены оригинальные японские инструменты. Вся информация имеет корректные технические данные по характеристикам, достоверные фотографии и цены, которые, в рамках единой ценовой политики от украинского представительства японского бренда, всегда актуальны и соответствуют официальному дилерскому прайс-листу, без излишних наценок, но и без демпинговых нарушений. Кстати, если вам предлагают более дешевые инструменты Макита, то это может свидетельствовать, что перед вами или бывший в употреблении товар (что не так страшно, так как японская техника Makita создается, как говорится, на века), или контрафактная подделка из подпольных мануфактур Китая, Тайваня или Малайзии.

Кстати, официальное китайское производство есть и у Макиты – это дочерняя торговая марка Maktec by Makita, под которой выпускаются бюджетные аналоги популярных макитовских электроинструментов. Эти инструменты столь же качественны и надежны, как и модельный ряд японского основного производства, но их применяют в большинстве случаев частные мастера для бытовых задач. Характерной особенностью этой серии является отличный от стандартного темно-бирюзового макитовского цвета корпуса красновато-оранжевый оттенок. В таком же оранжевом оттенке выпускается новая серия электроинструментов Makita MT – усовершенствованный аналог серии Maktec by Makita.