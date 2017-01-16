О проекте| Контакты| Реклама
» » Ищущим качественные инструменты советуем перейти на сайт дилера Макита в Украине

Ищущим качественные инструменты советуем перейти на сайт дилера Макита в Украине

Если вы частный мастер или профессиональный специалист, то вам нужно постоянно иметь свой качественный и высокотехнологичный электрический, аккумуляторный, бензиновый или пневматический инструмент для таких областей применения, как строительство, ремонт, садовые и ландшафтные работы, дерево- и металлообработка, автосервис. К тому же, любая, даже самая добротная и качественная техника со временем изнашивается, устаревает по предлагаемому функционалу, поэтому всегда существует необходимость в обновлении своего чемоданчика с инструментами.

Качественные инструменты стоят немало, но возможность сэкономить при их покупке существует: рекомендуем перейти на сайт официального дилера TM Makita в Украине, организовавшего продажу японских электроинструментов, бензоинструментов, аккумуляторной и пневматической инструментальной техники в интернет. Здесь представлены следующие виды инструментов:

  • аккумуляторные
  • сетевые
  • бензиновые
  • пневматические
  • принадлежности ко всей инструментальной технике: расходные материалы и оснастка.

В созданном интернет-магазине есть отличный онлайн-каталог, в котором представлены оригинальные японские инструменты. Вся информация имеет корректные технические данные по характеристикам, достоверные фотографии и цены, которые, в рамках единой ценовой политики от украинского представительства японского бренда, всегда актуальны и соответствуют официальному дилерскому прайс-листу, без излишних наценок, но и без демпинговых нарушений. Кстати, если вам предлагают более дешевые инструменты Макита, то это может свидетельствовать, что перед вами или бывший в употреблении товар (что не так страшно, так как японская техника Makita создается, как говорится, на века), или контрафактная подделка из подпольных мануфактур Китая, Тайваня или Малайзии.

Кстати, официальное китайское производство есть и у Макиты – это дочерняя торговая марка Maktec by Makita, под которой выпускаются бюджетные аналоги популярных макитовских электроинструментов. Эти инструменты столь же качественны и надежны, как и модельный ряд японского основного производства, но их применяют в большинстве случаев частные мастера для бытовых задач. Характерной особенностью этой серии является отличный от стандартного темно-бирюзового макитовского цвета корпуса красновато-оранжевый оттенок. В таком же оранжевом оттенке выпускается новая серия электроинструментов Makita MT – усовершенствованный аналог серии Maktec by Makita.

16 январь 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В Украине открыт фирменный интернет магазин АЛКО № 1
Хочу все знать

В Украине открыт фирменный интернет магазин АЛКО № 1

Когда нужен качественный садовый инструмент (для кошения травы, кронирования деревьев, уборки листьев и снега, организации полива), мастер делает свой выбор, прежде всего, обратив внимание на
Электроинструмент: преимущества использования и особенности выбора
Хочу все знать

Электроинструмент: преимущества использования и особенности выбора

Различные электроинструменты в жизни современных людей появились не так уж и давно, но за это время они сумели полюбиться многим потребителям.
Садовая техника Makita – традиции и инновации
Хочу все знать

Садовая техника Makita – традиции и инновации

Инновационные модели садовой техники Makita, работающие от электропривода, пользуются постоянно растущим спросом. Они легче, тише, не выбрасывают выхлопных газов, а работать с ними намного проще и
Кисти для макияжа – инструменты для роскошного вида
Хочу все знать

Кисти для макияжа – инструменты для роскошного вида

Создание макияжа – это мероприятие, которое нуждается не только в особом подходе, но и использовании соответствующих, как материалов и инструментов. Если правильно подобрать все полагающиеся
Отличный магазин с широким ассортиментом товаров
Хочу все знать

Отличный магазин с широким ассортиментом товаров

Не так давно я приобрела товары магазина rosa.ua для занятий творчеством.
Назначение и применение манипуляторов
Хочу все знать

Назначение и применение манипуляторов

Специалисты относят манипуляторы к специальной технике, такие машины оснащены особым оборудованием, инструментами и приборами. С помощью таких инструментов можно выполнять самые разные задачи.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Веб студия "Demiweb International"Ксеноновые фары и их правильная покупкаПрофессиональная косметика от интернет-магазина Sister's MarketТабачная историяОбслуживание офисной техники в КиевеНеобычные часы или подчеркнутая индивидуальностьКак выбрать кольцо мужчинеВсе что нужно для красивого тела
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+