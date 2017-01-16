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Феодосия: история о том, как мы нашли чудесную гостиницу с помощью TVIL.RU

Летом мы с подругами отдыхали в Феодосии. Очень долго сомневались, как быть с жильем. Знакомых в этом городе нет, больших денег тоже.

Решили снять комнату у частников. Долго искали, но не нашли приличного варианта на заявленный бюджет. Почти отчаялись, но брат подсказал, что можно забронировать номера в недорогой гостинице через интернет. Мы зашли на сайт tvil.ru в раздел гостиницы в Феодосии и начали искать. Наконец попытки увенчались успехом!

На сайте простой и понятный интерфейс. Даже я — весьма неопытный пользователь интернета, смогла быстро найти необходимую информацию. Нужно всего лишь выбрать из списка нужный город и перейти в раздел гостиниц.

Нас порадовало то, что ресурс предлагает довольно много отелей, где можно остановиться на любой срок. Очень скоро мы определись и выбрали небольшую уютную гостиницу. Оставалось только забронировать два номера.

Как бронировать

Так как мы планировали поехать на отдых вшестером, нам требовалось две комнаты. Хотелось, чтобы номера были просторные и светлые. Поэтому сначала мы посмотрели фотографии отеля, которые также есть на сайте.

Нас все устроило и мы были готовы бронировать. В специальной форме на сайте я ввела данные о том, сколько человек заезжает и какого числа. Сервис автоматически рассчитал стоимость проживания за двенадцать дней. Цена порадовала, поэтому мы больше не сомневались. Итак, заказ оформлен, пришло подтверждение. Мы, полные энтузиазма, начали искать, какие удобства и коммуникации есть в выбранной гостинице. Обнаружили вот что:

  • горячая вода (да-да, ведь далеко не все заведения могут этим похвастаться);
  • спутниковое телевидение;
  • бесплатный вай-фай;
  • кондиционер;
  • холодильник;
  • санузел в каждом номере.

Мы не ожидали, что есть такие превосходные варианты. Нам захотелось связаться с хозяйкой великолепного мини-отеля. Это оказалось проще простого. С сайта можно отправить сообщение владельцу любого заведения или дома. Милая женщина ответила довольно быстро. Мы убедились, что сделали правильный выбор.

Дополнительные гарантии

Многие ресурсы не предоставляют никаких гарантий безопасности. Очень часто мошенники пользуются доверчивостью нерадивых путешественников и обирают их до нитки. Но сервис tvil.ru работает по другому принципу.

Мы сразу поняли, что сайт сотрудничает с надежными партнерами. Никто не потребовал с нас доплаты за посредничество и предоставление информации. Когда соберемся в поездку в следующий раз, то обязательно воспользуемся ресурсом вновь!

Ксения Новикова.

16 январь 2017 /
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