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Бородавки - виды образований на коже

Бородавки - доброкачественные образования на кожном покрове. Они состоят из соединительной ткани, покрыты слоем эпителия. Наличие или отсутствие бородавок не связано с полом и возрастом человека. Какие разновидности бородавок выделяют?

Бородавки могут быть вульгарными, плоскими, подошвенными, старческими, а также остроконечными. Узнать, как появляются, с чем связано и как бороться с бородавками, можно узнать на сайте http://borodavoknet.ru.

С чем связано появление бородавок?

Бородавки образуются из-за заражения папилломатозным вирусом. Передача происходит во время контакта. Рукопожатие, хождение без сланцев или тапочек в общественных местах - все это приводит к заражению бородавками.

Период инкубации может продолжаться до полугода. В это время бородавки еще не видны, однако вирус уже находится у человека. Однако, простой контакт явно не может привести к развитию бородавок отдельно. Наличие маленьких травм, повышенное потоотделение, пониженный уровень иммунитета - обязательные условия для развития бородавок.

Каждый тип бородавки похож на папулу. Она представляет собой образование на кожном покрове, которое не имеет полости и возвышается над поверхностью кожи. Какие разновидности бородавок существуют?

Вульгарными бородавки являются папулами, которые имеют круглую форму. Вульгарные бородавки имеют неровную поверхность. На таких бородавках находятся ворсинки и сосочки.

Величину обычных бородавок можно сравнить с головкой у булавки. Оттенок у обычных бородавок может совпадать с тоном кожи. Оттенок обычных бородавок находится в границах между желто-бурым и грязно-серым. Чаще всего обычные бородавки можно найти на тыльной стороне кисти и пальцев. Иногда образования на коже соединяются, и образуется элемент, который напоминает опухоль. Как правило, болевых ощущений такие группы бородавок хозяину не приносят. Однако, постоянная травматизация способна привести и к воспалению, боли.

Плоские бородавки немного возвышаются над кожным покровом. У них гладкая и плоская поверхность. Иногда юношеские образования на коже имеют мелкие чешуйки. Величина этих бородавок сопоставима с головкой от булавки. Однако, размеры могут достигать и чечевицы. Бородавки имеют цвет кожи, желтый или голубой цвет. Плоские бородавки, как правило, занимают тыльную сторону кистей рук, лучезапястный сустав, шею или лицо. Бородавки рассредоточены очень компактно.

15 январь 2017 /
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