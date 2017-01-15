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Отель Фредерик Коклен

На сайте https://www.koklenhotel.com/en/ предоставлена подробная информация о бутик - отеле «Фредерик Коклен» в Одессе.

Данный отель невероятной красоты располагается в исторической части города. Название его выбрано не случайно – здесь в 19 веке располагался старинный дом французов Коклен. В настоящее время он полностью отреставрирован. Кроме того, это замечательное общественное заведение размещается неподалёку от, всем известной улицы Дерибасовской и Морвокзалом – самыми знаменитыми достопримечательностями Одессы.

Предоставленный бутик-отель отличается необычным, эксклюзивным дизайном. Поэтому, те посетители и отдыхающие, которые предпочитают стандартные номера, могут сюда не заглядывать. Здесь идеальное место для тех, кто любит оригинальность. Каждый этаж в данном одесском бутик-отеле «Фредерик Коклен» отличается своим необычным и неповторимым стилем и дизайном. Ведь для отделочных работ применялись различные дорогостоящие материалы, такие, как ценные породы древесин, мрамор, кожа, камни и прочие.

А в холлах развешаны старинные картины, фрески, которые сотворены вручную известнейшими художниками Одессы по мотивам шедевров великих английских и французских художников позапрошлого столетия. А также, располагаются предметы и мебели антиквариата. Дизайнерам удалось создать тёплую и уютную атмосферу в классическом стиле. Причём, также, удалось внедрить и современные технологии.

Для иностранных туристов услуги оказывают англоговорящие администраторы на рецепшен. По всему отелю предоставляется бесплатный высокоскоростной Wi-Fi – всё для удобства отдыхающих.

Одной из основных особенностей данного бутика-отеля в Одессе, является уютный и комфортный ресторан «Sophie Café». Он располагается на первом этаже. Помимо изумительно вкусных блюда от шеф-повара и высококлассного обслуживания, посетителей привлекает и живое звучание фортепиано по пятницам, субботам и воскресеньям  с 19.00. Помимо местной кухни, предлагается и, как несложно догадаться из названия отеля, блюда французской и итальянской кухни. Также, в данном ресторане имеется и «винный погребок».

При желании, в бутик-отеле «Фредерик Коклен» можно устраивать и свадьбы, юбилеи, дни рождения. Более того, для молодожёнов предоставляется и специально декорированный номер-люкс со скидкой, и завтрак в постель.

15 январь 2017 /
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