На сайте http://hoistpartner.ru/produkty/vod/ представлена компания Hoist Hospitality Partner, которая является крупным системным интегратором в сфере отельного бизнеса и здравоохранения во многих странах. В России данная компания тоже получила сертификат на сотрудничество, и является поставщиком немалого ряда решений, продукции и услуг для отелей, лечебных учреждений, а также, общественных заведений.

На указанном выше сайте данная компания предлагает видеоконтент для услуги VOD (video on demand) в сфере гостиничного бизнеса по всей территории Российской Федерации. Данный видеоконтент обладает всеми юридическими правами.

Более того, данная компания Hoist Hospitality Partner предоставляет и немалый перечень услуг «под ключ», к которым можно отнести следующие:

Огромный выбор фильмов, предназначенных для просмотра различной категории граждан. То есть, которые предоставлены в разнообразной тематике и жанре.

Немалый выбор спутниковых каналов, для того, чтобы их транслировали в необходимых общественных заведениях, гостиницах, СПА-центрах по всей территории страны. Предлагаемые каналы предоставляются в различных тематиках – развлекательные, спортивные, фильмы, детские, музыкальные и прочие.

Систему интерактивного телевидения.

Видеосервер, к которому возможно подключать систему VOD

Телевизоры с поддержкой системы

Информационные буклеты, которые брендированы под определённое заведение, в которых установлены спутниковые телеканалы и загружен пакет фильмов. В данных буклетах содержится информация о транслирующихся телеканалах и фильмах.

Более того, при сотрудничестве с отелями или иными учреждениями и общественными заведениями, обязательно заключается контракт с этой компанией, который подтверждает право заведения предлагать своим посетителям определённый пакет художественных фильмов, который они предварительно выбрали. И, помимо самого пакета фильмов, специалисты компании Hoist Hospitality Partner предоставляют и различные услуги, связанные с установкой оборудования и загрузки системы VOD. А также, они предоставляют ежемесячное сервисное обслуживание настроенной системы, либо техподдержку, в случае возникновения необходимости.

Заказать данные услуги для отелей и прочих заведений можно на указанном сайте по телефону, который там предоставлен.