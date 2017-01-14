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Советы, для тех, кто решил модернизировать свой ПК

Современные компьютерные технологии развиваются очень динамично, происходит быстрая смена поколений процессоров и материнских плат. Соответственно появляются новые интерфейсы для подключения оперативной памяти, видеоадаптера и других устройств. Также, появляется новое программное обеспечение, требующее более мощных ПК. Поэтому, со временем, каждый задумывается над тем, как сделать свой ПК мощнее. Итак, что вам нужно знать, если вы решили модернизировать свой персональный компьютер.

Во-первых, необходимо узнать возможности вашей материнской платы, а именно: список поддерживаемых процессоров (можно узнать по документации или на сайте производителя), тип (DDR, DDR2, SDRAM) и объем оперативной памяти (в документации указано какой максимальный суммарный объем оперативной памяти поддерживает ваша материнская плата), интерфейс видеоадаптера (AGP, PCI-E).

Во-вторых, узнав все необходимые параметры вашей материнской платы, приходим в компьютерный магазин. Просчитываем сумму затрат на новые детали и решаем для себя целесообразность апгрейда. Часто бывает так, что детали для устаревших компьютеров стоят дороже, чем более современных, так например оперативная память DDR с объемом 1ГБ, стоит на порядок дороже, чем более современная и быстрая DDR2 такого же объема. Поэтому иногда, выгоднее купить новую материнскую плату и процессор.

Итак, если возможности вашей материнской платы позволяют: поставить более мощный процессор, на порядок увеличить объем «оперативки», установить современную видеокарту, то смело идем в магазин http://can.ua/ и приобретаем необходимое «железо». Купив, начинаем установку. Также может понадобиться более мощный кулер для процессора и современный блок питания. Установив все по местам, подключив все провода, пытаемся включить.

Если все успешно загружается, то наслаждаемся новыми возможностями для игр и работы. Если ПК не включается, то значит, какая-то деталь несовместима с вашей материнской платой (например, если при запуске вы слышите звук напоминающий сирену, то вновь установленный процессор несовместим с вашим «железом). Чтобы этого не случилось нужно внимательно изучить документацию к вашему ПК.

14 январь 2017 /
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