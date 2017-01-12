В Украине открыт фирменный интернет магазин АЛКО № 1

Когда нужен качественный садовый инструмент (для кошения травы, кронирования деревьев, уборки листьев и снега, организации полива), мастер делает свой выбор, прежде всего, обратив внимание на технические характеристики. Нужно обратить внимание на мощность двигателя, тип и качество рукоятки, уровень шума и вибраций, встроенные защиты от перегрузки, перегрева, случайного включения и другие параметры, обуславливающие эффективность и удобство работы с инструментом. Затем, если выбранный инструмент устраивает покупателя по предлагаемым параметрам, нужно оценить следующие моменты:

Торговая марка, ее известность, отзывы о ней, страна-производитель.

Срок гарантии и условия, на которых она предоставляется, в том числе, возможность выполнения ремонта в том городе, где инструмент будет использоваться – по месту жительства или работы владельца.

И, разумеется, цена инструмента. Здесь опытный покупатель, который в душе всегда немножко маркетолог, сравнивает цены на аналогичные инструменты от других производителей, чтобы заплатить за относительно одинаковый набор возможностей, а не переплачиваться за известность и раскрученность той или иной торговой марки.

Таким образом, слишком много параметров, среди которых потенциальному покупателю предстоит найти разумный компромисс между функциональностью и стоимостью изделия. Покупка качественной техники – это всегда задача не из простых.

Для тех, кто хочет получить добротный инструмент с завидным функционалом и, при этом, европейского производства и по оптимальной цене, рекомендуем посетить онлайн магазин АЛКО от официального дилера немецкого бренда в Украине. Интернет-магазин открыт осенью 2016-го года в Киеве – в нем представлены исключительно оригинальные инструменты от известного инструментального бренда AL-KO из Германии, чьи известность и авторитет среди мастеров уже давно пересекли немецкие границы.

Немецкая TM AL-KO сегодня – это глобальный бренд с успешной историей, начало которой датировано 1931 годом. Именно тогда немецкий предприниматель Алоис Кобер открыл свой семейный слесарный бизнес в небольшом немецком городишке Гроскетце. Изначально в планах герра Кобера не было идеи создавать садовые инструменты и мототехнику. Лишь в середине 60-х AL-KO стал известным производителем таких садовых инструментов, как газонокосилки, мотокосы и другая моторизованная техника для обработки полей, садов. Современный концерн AL-KO Kober Group имеет 16 филиалов по всему миру, среди которых 4 открыто в России и в Украине. А что касается торгово-проводящей сети, бренд AL-KO представлен по всему миру, в том числе в Украине есть официальные дилеры, один из которых открыл фирменный интернет-магазин и авторизованный сервисный центр в Киеве.

Кроме садовой техники AL-KO, столичный интернет-магазин предлагает на выбор аналогичный ассортимент от дочерней торговой марки SOLO, которая позволила расширить модельный ряд такими видами садовой и коммунальной техники, как снегоуборочные машины, райдеры, мини тракторы, садовые пылесосы и многое другое.

В ассортименте дилерского интернет-магазина есть инструменты и техника: