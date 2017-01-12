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Украшения от NEWGOLD

На сайте https://newgold.ru предоставлен интернет-магазин NEWGOLD, предлагающий ювелирные изделия из золота и серебра.

Данный отечественный ювелирный бренд существует уже более двенадцати лет – основан в 2005 году в Костроме. Предлагаемые ювелирные изделия представляют собой не только эталон непревзойдённого вкуса в стиле российской классики, но и воплощают идеи современного ювелирного искусства. То есть, дизайнеры данного бренда сумели сочетать прошлое с будущим. Первым они вдохновились, а в будущее смотрят.

Основатель данного бренда утверждает, что изготавливаемые ими ювелирные изделия представляют собой новый взгляд на вечные ценности.

Ювелирами за все 11 лет работы удалось создать 15 коллекций. Они дарят прекрасное настроение, привлекают внимание окружающих, придают особую индивидуальность и материальную стабильность. Ювелирные изделия данного бренда отличаются разнообразием вставок из натуральных и полудрагоценных ограненных камней, а также, синтетических аналогов.

Важным залогом успеха бренд NEWGOLD считает сотрудничество со своими потенциальными заказчиками: индивидуальный подход, производство мастер-моделей, учитывая предпочтения и пожелания клиентов, работа в оперативные сроки, предоставление скидок.

Желающие заказать в данном интернет-магазине наиболее понравившиеся вам изделия, могут оформить заявку прямо тут. Заказы принимаются круглосуточно. Достаточно связаться с менеджерами по предоставленным контактным данным.

Желающие могут в наиболее удобное для них время самостоятельно получить свой заказ в их городе в пункте выдачи. Доставка в эти пункты самовывоза осуществляется бесплатно.

Если размер заказа составляет более 2500 рублей, то курьер доставит посылку бесплатно в Костроме. Если меньше указанной суммы – то стоимость доставки будет пятьсот рублей. Если доставка осуществляется почтой России – то нужно заранее обсудить с менеджерами. Но, в основном, установлена стоимость 290 рублей.

Оплачивать заказ можно любым удобным способом, как наличными курьеру в руки, так и безналичным рачетом, банковским переводом.

12 январь 2017 /
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