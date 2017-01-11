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Выпускные вечера на теплоходе

Ближе к концу весны и началу лета стартуют выпускные вечера, которые организуются в высших учебных заведениях, школах и даже в детсадах.

Поводов много: шестилетние малыши готовятся идти в школу, выпускники общеобразовательных учреждений планируют получить высшее образование, а студенты навсегда покидают университеты, чтобы ступить на взрослую стезю. Почему бы не отметить значимый отрезок жизни ярким и запоминающимся мероприятием, где можно великолепно отдохнуть и повеселиться от души?!

Выпускники школ могут отметить свой последний звонок на теплоходе. Свои услуги по этому вопросу предлагает компания River Party. Веселое событие на речных просторах запомнится бывшим старшеклассникам на всю жизнь, как нестандартный и заманчивый вариант.

Большинство столичных жителей воздерживаются от аренды теплохода, аргументируя это дорогим удовольствием. Но если определить суммарные траты на аренду плавсредства и ресторана, то выходит, что цифры в среднем одинаковые. А вот эмоции от торжества на теплоходе не соизмеримы ни с каким, даже шикарным, выпускным в стенах ресторана.

На цену аренды любого плавсредства влияют:

  • продолжительность торжества;
  • число приглашенных;
  • сценарий;
  • меню;
  • допуслуги.

Выпускной для детей

Судоходная компания рекомендует организацию мероприятия на воде для выпускников детсадов днем. Длительность прогулки не должна превышать четырех часов. В это время дети:

  • кушают сладости;
  • танцуют и веселятся;
  • рассматривают проплывающие пейзажи;
  • принимают участие в культурной программе, которую представляют акробаты, циркачи, клоуны, дрессированные животные.

Конечно, если родители пожелают, то можно оформить заказ на обед либо же накрыть сладкий стол. В основном, детское меню включает:

  • салаты;
  • торты, пирожные;
  • сладости;
  • соки, напитки.

Выпускной для школьников (студентов)

Руководство компании предлагает аренду теплоходов для выпускников школ или вузов в вечерне-ночное время. Само мероприятие традиционно завершается на рассвете. С финансовой точки зрения такой выпускной вечер на фоне детского выйдет дороже.

Самые актуальные и дополнительные услуги:

  • профподготовка сценария (с пожеланиями гостей);
  • украшение судна согласно сценарию торжества;
  • экскурсии;
  • приглашение музыкальных коллективов и артистов любого жанра;
  • причал в районе зеленой зоны с вкусными шашлыками, барбекю;
  • дополнительный сервис (фуршет, банкет);
  • фото и видеосъемки;
  • фейерверки;
  • служба охраны;
  • съем транспортного средства для перевозки людей к причалу.

Если вас интересует экономия средств, арендуйте плавсредство с полным пакетом основных услуг.

11 январь 2017 /
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