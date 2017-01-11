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Жидкотопливные котлы – сколько стоит комфорт

Все мы ценим комфорт, поэтому жидкотопливные котлы почти два десятка лет пользовались самым Жидкотопливные котлы - функциональность и автономностьбольшим спросом. Сейчас же многих покупателей пугают цены на топливо – не окажутся ли эксплуатационные расходы у дизельного котла чересчур большими, так что его содержание станет просто разорительным. Чтобы дать правильный ответ, нужно в этом вопросе как следует разобраться. На первый взгляд подорожание солярки действительно может сделать невыгодной эксплуатацию жидкотопливного оборудования. Правда, цены на другие виды топлива тоже ведь выросли, хотя и не столь существенно. В удельном отношении с литра солярки можно получить, пожалуй, больше всего тепловой энергии, поскольку сгорает она полностью и тепла выделяет максимальное количество. За счет этого кажущееся солидным преимущество, допустим, дровяного котла, обусловленное дешевизной топлива, заметно снижается из-за его гораздо меньшей теплотворной способности. Гораздо лучше выглядят угольные котлы, однако хороший антрацит стоит гораздо дороже дров или топливных пеллет, что также в целом нивелирует разницу.

Функциональность и автономность – жидкотопливные котлы

Оказывается, эксплуатация жидкотопливных котлов обходится дороже, чем твердотопливных, но ненамного – не в несколько раз, как некоторые сгоряча утверждают. При таком раскладе на первый план выходят несомненные преимущества дизельного отопительного оборудования, которых у него немало. В первую очередь называют высокий уровень комфорта – котел жидкотопливный не нужно загружать вручную, как дровяной либо угольный. За это отвечает электронасос, подающий солярку из цистерны прямо в горелку. Безусловно, качество дизельного топлива в наших краях оставляет желать лучшего. Грязь и всякие примеси могут быстро вывести из строя форсунки, однако котлы многих известных брендов, к примеру, Navien из Южной Кореи, поставляются в страны СНГ уже адаптированными к местным особенностям эксплуатации. Дополнительный фильтр очищает горючее от всего ненужного, а подогрев горелки не позволяет ему загустевать даже в сильные морозы. Очень важно, что солярка при хранении занимает совсем немного места, поэтому разместить цистерну, вмещающую запас горючего на всю зиму, труда не составляет. Воспользуйтесь помощью консультантов магазина «OgerCompany», чтобы выбрать надежные и функциональные жидкотопливные котлы. С ними можно не бояться суровой зимы – полная цистерна с дизтопливом гарантирует автономность отопительной установки.

11 январь 2017 /
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