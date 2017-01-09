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Йога для начинающих

В последнее время многие люди активно занимаются йогой. Одним из её комплексов является Сурья Намаскар Приветствие Солнца. Данный комплекс в настоящее время является очень популярным. Если постоянно выполнять его, то можно надолго оставаться физически здоровыми, получать активную солнечную энергию. Однако, на этом преимущества данного комплекса не заканчиваются. Считается, что данный комплекс подготавливает человека к духовному пробуждению.

Само слово «Сурья» в переводе означает «Солнце», а «Намаскар» - «приветствие, поклон». И не является удивительным название этого комплекса, ведь ещё с древних времён люди символизировали солнце, как духовную зрелость, и ему все поклонялись.

Обязательно нужно принимать во внимание тот факт, что данный комплекс йоги не является простой серией эффективных занятий физическими тренировками, благодаря которым тело хорошо вытягивается, подтягивается, развивается гибкость, мышцы приводятся в тонус и прочее. Помимо этого, Приветсвие Солнца представляет собой практику, которая передавалась в далёкий ведические период.

Те люди, которые активно занимаются комплексом «Приветствие Солнца» для начинающих, могут успешно развить гибкость тела. На сайте http://oum.ru даётся подробное описание данного комплекса, вместе с асанами и прочим. Кроме того, для желающих регулярно практиковать, предоставляется и видео, на котором опытный инструктор помогает держать ритм, напоминет о том, каким должно быть дыхание, чтобы на первых порах оно не сбивалось.  

Данный комплекс йоги имеет ещё одно большое преимущество, которое заключается в том, что им может заниматься каждый желающий, независимо от того, насколько он подготовлен физически и духовно. Комплекс «Приветствие Солнца» является очень доступным и с лёгкостью может быть внедрён в повседневную жизнь каждого человека. Вполне достаточно заниматься «Приветствием Солнца» от пяти до пятнадцати минут в день, и результаты не замедлят себя проявить.  То есть, даже очень занятые люди смогут поддерживать своё тело в прекрасном тонусе.

09 январь 2017 /
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