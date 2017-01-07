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Выбираем водительские очки правильно

В настоящее время приобретение водительских очков является очень актуальным, поскольку они позволяют защитить глаза во время вождения. То есть, водительские очки – это не только дань модным тенденциям, но и обычная мера безопасности. Дело в том, что специальные полимерные линзы являются своеобразным фильтром и полностью обеспечивают защиту от ультрафиолета. Однако, стоит отметить, что водительские очки не являются аналогичными с обычными солнцезащитными, и поэтому они должны иметь наиболее сильную защиту от прямых солнечных лучей.

На сайте http://comfortdrive.com.ua/voditelyskie-ochki/voditelyskie-ochki-premium/ предлагается приобрести водительские очки. Предлагаемые изделия для защиты глаз во время вождения изготавливаются из современных оптических материалов, которые, в свою очередь, обеспечивают надёжную стопроцентную защиту глаз в любое время суток. Особенно они незаменимы в ночное время, поскольку полностью оберегают от встречных фар. То же самое относится и к дневному времени суток – даже в яркий солнечный день глаза будут надежно защищены. При этом, в снежную погоду, что свойственно для климата нашей страны – белый снежный покров не будет слепить глаза.

Предлагаемые водительские очки включают в себя следующие:

  • Прозрачные полимерные линзы, в которых видимость идеальная.
  • Выполнены в современном, эксклюзивном и стильном дизайне.
  • Применение пластиковых линз позволяет значительно снизить риск получения травм глаз.
  • Носить их легко и удобно.
  • Оправа произведена из высококачественного материала, который, в свою очередь, обеспечивает не только практичность и надёжность, но и долгий срок службы.
  • Приемлемая стоимость. Оптимальное соотношение цены и качества.
  • Широкое разнообразие моделей, благодаря которому, каждый желающий сможет подобрать для себя наиболее подходящие варианты.

Данный тип очков на рынке появился сравнительно давно, однако, первоначально они вызывали недоумение у потребителей. Однако, со врменем, пользователи поняли их незаменимость при ночном вождении, например, ввиду их способности блокировать блики от фар встречного автотранспорта.

07 январь 2017 /
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