Пенопласт от производителя на Украине

На сайте http://vik-bud.ua представлена компания, которая специализируется на производстве пенопласта в Украине. Предлагаемый ими пенопласт применяется в системах теплоизоляции фасадов различных зданий и прочих построек.

Пенопласт в настоящее время является самым популярным материалом, применяемым при утеплении зданий. Разумеется, его популярность связана с тем, что он обладает немалым количеством преимуществ.

А что же представляет собой данный материал? Пенопластом принято называть все вспененные полимеры

Пенопласт обладает немалым рядом специфических особенностей, к которым относятся, например, следующие:

Плотность. Данная особенность является определяющей. И чем плотность пенопласта выше, тем его влагопоглощение ниже. То же самое относится и к звуко и теплопроводимости – они ниже, при повышенной плотности.

Низкий уровень влагопоглощения. В течение года внутрь пенопласта влага попадает на четверть миллиметра.

Низкая паропроницаемость. Кроме того, он обладает повышенным уровнем устойчивости к образованию грибков, микроорганизмов, плесени и прочего.

Долгий срок службы. Специалисты утверждают, что свои основные свойства данный материал способен сохранять в течение шестидесяти лет. В некоторых случаях его срок службы доходит и до восьмидесяти лет.

Пожаробезопасность. Данную особенность следует учитывать в процессе облицовки зданий. В состав этого материала входят особые вещества – антипирены, которые не подвергаются горению и самостоятельно тушат пламя.

Пенопласт продаётся во всех магазинах, специализирующихся на продаже стройматериалов, а также, на всех строительных рынках в Украине. Однако, именно тут предлагаемый материал полностью соответствует установленным нормам и стандартам качества.

Специалисты компании "Вик Буд Трейд" всегда готовы помочь своим потенциальным заказчикам с выбором пенопласта и предоставляют консультации. Кроме того, они комплектуют и обеспечивают своих заказчиков всеми нужными материалами, предназначенными для утепления фасадов зданий в Украине. Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации.