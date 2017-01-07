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Семена от компании Добродар

На сайте  http:// dobrodar.com.ua предоставлена компания «Добродар» в Украине. Данная компания специализируется на поставках посадочных материалов. Компания «Добродар» динамично развивается и активно сотрудничает со многими покупателями, причём, не только с розичыми, но и с крупными оптовиками. Им удалось наладить связи с ведущими отечественными и зарубежными производителями высококачественных посадочных материалов. Предлагаемая продукция уже на протяжении немалого времени пользуется хорошим спросом и актуальностью.

Компания «Добродар» в Украине смогла занять лидирующие позиции в области продажи посадочных материалов, благодаря е только высокому качеству предлагаемой продукции, но и благодаря своим основным принципам ведения дел. К этим принципам относятся следующие:

  • Повышенный уровень качества предлагаемых сортов;
  • Всегда доставляют именно заказанный товар, и никогда не заменяют его на аналгичный, заранее не обсудив это с заказчиком.
  • Предоставляют различные скидки, бонусы;
  • При желании, заказчик может отменить заказа – предоставляется такая возможность.
  • При отправке заказанной продукции, информируют клиента посредством смс-сообщения.
  • Постоянно обновляют ассортимент предлагаемой продукции.
  • Предоставляют наиболее удобные способы приобретения товаров – по телефону, по интернету, по электронной почте и прочем.

Кроме того, компания «Добродар» в Украине предлагает своим потенциальным заказчикам следующие:

  • Более тысячи сортов посадочных материалов не только от отечественных, но и зарубежных селекционеров.
  • Семена и саженцы редких сортов растений.
  • Биопрепараты и удобрения.
  • Более двухсот сортов луковичных цветов от ведущих европейских селекционеров.
  • Много различных саженцев ягодных и декоративных деревьев.
  • Мицелий грибов.
  • Инвентарь для сада и огорода.
  • Специальная литература в этой сфере.
  • И прочие.

Данная компания постоянно работают над совершенствованием не только предлагаемого ассортимента, но и качества оказываемых услуг. Они всегда готовы пойти навстречу своим клиентам, и выслушать их пожелания и предпочтения.

07 январь 2017 /
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