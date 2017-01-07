Семена от компании Добродар
На сайте http:// dobrodar.com.ua предоставлена компания «Добродар» в Украине. Данная компания специализируется на поставках посадочных материалов. Компания «Добродар» динамично развивается и активно сотрудничает со многими покупателями, причём, не только с розичыми, но и с крупными оптовиками. Им удалось наладить связи с ведущими отечественными и зарубежными производителями высококачественных посадочных материалов. Предлагаемая продукция уже на протяжении немалого времени пользуется хорошим спросом и актуальностью.
Компания «Добродар» в Украине смогла занять лидирующие позиции в области продажи посадочных материалов, благодаря е только высокому качеству предлагаемой продукции, но и благодаря своим основным принципам ведения дел. К этим принципам относятся следующие:
- Повышенный уровень качества предлагаемых сортов;
- Всегда доставляют именно заказанный товар, и никогда не заменяют его на аналгичный, заранее не обсудив это с заказчиком.
- Предоставляют различные скидки, бонусы;
- При желании, заказчик может отменить заказа – предоставляется такая возможность.
- При отправке заказанной продукции, информируют клиента посредством смс-сообщения.
- Постоянно обновляют ассортимент предлагаемой продукции.
- Предоставляют наиболее удобные способы приобретения товаров – по телефону, по интернету, по электронной почте и прочем.
Кроме того, компания «Добродар» в Украине предлагает своим потенциальным заказчикам следующие:
- Более тысячи сортов посадочных материалов не только от отечественных, но и зарубежных селекционеров.
- Семена и саженцы редких сортов растений.
- Биопрепараты и удобрения.
- Более двухсот сортов луковичных цветов от ведущих европейских селекционеров.
- Много различных саженцев ягодных и декоративных деревьев.
- Мицелий грибов.
- Инвентарь для сада и огорода.
- Специальная литература в этой сфере.
- И прочие.
Данная компания постоянно работают над совершенствованием не только предлагаемого ассортимента, но и качества оказываемых услуг. Они всегда готовы пойти навстречу своим клиентам, и выслушать их пожелания и предпочтения.
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