О проекте| Контакты| Реклама
» » Покупка оффшоров

Покупка оффшоров

В последнее время покупка оффшоров является очень актуальной процедурой. А что же в первую очередь интересует потенциальных предпринимателей, которые предпочитают их покупать? Прежде всего, следует отметить, что при данной покупке они приобретают следующие преимущества:

  • Снижение налогов;
  • Минимум рисков при финансовом кризисе.

Поэтому, безусловно, офшор представляет собой самые выгодные условия для ведения бизнеса, детальнее на этой странице https://fbs-tax.com/uslugi/. Ведь, для того, чтобы оформить новую фирму потребуется немало времени и средств. Поэтому, предприниматель и решает приобрести уже готовый оффшор. Ведь его покупка занимает мало времени, но в короткие сроки можно приступать к предпринимательской деятельности.

Приобретение готового оффшораного предприятия обладает немалыми преимуществами. В первую очередь, можно отметить тот факт, что это является идеальной инвестицией в имидж фирмы. Приобретение оффшора предполагает повышенный уровень доверия к компании, которая на протяжении немалого времени успешно работала в определённой сфере рынка. Ведь к фирме, которой удалось сравнительно недавно получить регистрацию, относятся весьма настороженно. Кроме того, ещё одним неоспоримым преимуществом приобретения готового оффшора является возможность приступить к деятельности сразу же после покупки.

Однако, несмотря на выше названные неоспоримые преимущества приобретения готового оффшора, имеются ещё и недостатки. В первую очередь, это связано с вероятными рисками. Ведь у купленной готовой компании могут быть и неуплаченные долги, связанные с налогами и сборами. В этом случае после приобретения оффшора, новый владелец компании вынужден будет сам выплатить все долги. Если сумма будет значительной -  то это окажется крайне невыгодным. Кроме того, если даже у готовой компании не будет долгов, то вполне вероятно наличие сомнительной репутации, например. А это тоже не выгодно для нового владельца. Поэтому, перед приобретением готовой оффшорной фирмы, рекомендуется всё тщательно проверить. Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации.

06 январь 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Обслуживание офисной техники в Киеве
Хочу все знать

Обслуживание офисной техники в Киеве

Специалисты компании «Тонфикс» предоставляют услуги по заправке картриджей для принтера в Киеве.
Нужна дипломная работа, куда обратиться?
Хочу все знать

Нужна дипломная работа, куда обратиться?

Написать дипломную работу, безусловно, очень сложно. Ведь к этому процессу нужно пождойти со всей ответственностью.
Как отремонтировать авто без хлопот?
Хочу все знать

Как отремонтировать авто без хлопот?

Компания "Олимпия" предлагаются  услуги по ремонту различных повреждений на лобовом стекле автомобиля в Москве.
Ремонт без хлопот с компанией «Автостекло 24»
Хочу все знать

Ремонт без хлопот с компанией «Автостекло 24»

Если на вашем личном автомобиле повредилось лобовое или боковое стекло, то рекомендуется сразу же обратиться к мастерам, работающим в компании Автостекло 24, которые смогут решить эту вашу проблему.
Что такое производственный календарь
Хочу все знать

Что такое производственный календарь

Данный календарь составляется специалистами на весь год. Зная этот календарь, человек точно определяет выходные и рабочие дни.
Преимущества покупки товаров в интернет-магазинах Канады
Хочу все знать

Преимущества покупки товаров в интернет-магазинах Канады

Покупки в интернете уже стали привычным и распространенным явлением, поскольку это реальная возможность обзавестись качественными товарами, которые кроме своих параметров отличаются и весьма
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Интернет-магазин оригинальных подарковКак правильно выбирать обувьКсеноновые фары и их правильная покупкаЛучшие безлимитные тарифы от ведущих российских операторовСложности в написании диссертацииПрофессиональная косметика от интернет-магазина Sister's MarketОбслуживание офисной техники в КиевеТабачная история
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+