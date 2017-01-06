В последнее время покупка оффшоров является очень актуальной процедурой. А что же в первую очередь интересует потенциальных предпринимателей, которые предпочитают их покупать? Прежде всего, следует отметить, что при данной покупке они приобретают следующие преимущества:

Снижение налогов;

Минимум рисков при финансовом кризисе.

Поэтому, безусловно, офшор представляет собой самые выгодные условия для ведения бизнеса, детальнее на этой странице https://fbs-tax.com/uslugi/. Ведь, для того, чтобы оформить новую фирму потребуется немало времени и средств. Поэтому, предприниматель и решает приобрести уже готовый оффшор. Ведь его покупка занимает мало времени, но в короткие сроки можно приступать к предпринимательской деятельности.

Приобретение готового оффшораного предприятия обладает немалыми преимуществами. В первую очередь, можно отметить тот факт, что это является идеальной инвестицией в имидж фирмы. Приобретение оффшора предполагает повышенный уровень доверия к компании, которая на протяжении немалого времени успешно работала в определённой сфере рынка. Ведь к фирме, которой удалось сравнительно недавно получить регистрацию, относятся весьма настороженно. Кроме того, ещё одним неоспоримым преимуществом приобретения готового оффшора является возможность приступить к деятельности сразу же после покупки.

Однако, несмотря на выше названные неоспоримые преимущества приобретения готового оффшора, имеются ещё и недостатки. В первую очередь, это связано с вероятными рисками. Ведь у купленной готовой компании могут быть и неуплаченные долги, связанные с налогами и сборами. В этом случае после приобретения оффшора, новый владелец компании вынужден будет сам выплатить все долги. Если сумма будет значительной - то это окажется крайне невыгодным. Кроме того, если даже у готовой компании не будет долгов, то вполне вероятно наличие сомнительной репутации, например. А это тоже не выгодно для нового владельца. Поэтому, перед приобретением готовой оффшорной фирмы, рекомендуется всё тщательно проверить. Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации.