Острый пиелонефрит – обнаружить и обезвредить

Вирусы и микробные простуды – частое явление в зимний период. От этих заболеваний не застрахован никто. Так как инфекция зачастую попадает в кровь, то нужно защитить выводящие органы от различных микробов. То же самое касается почек – органы очень быстро обмениваются кровью. Если количество микробов зашкаливает, в почках начинает развиваться воспалительный процесс – пиелонефрит. Если течение заболевания происходит внезапно, то его называют острым. Обычно пиелонефрит развивается на фоне переохлаждения.

Пиелонефрит распознается не сложно. Обычно болезнь дает о себе знать повышенной температурой тела. Озноб не проходит при употреблении обычных анальгетиков – иногда организм дает температуру до 41 градуса. При всем этом, картину болезни дополняет ноющая боль за поясницей – это та область, где расположены почки. Также наблюдаются болезненные походы в туалет – мочеиспускание. Если эти симптомы существуют, нужно как можно быстрее обратиться в больницу. Но бывает так, что человек не чувствует особых изменений в организме, температура отсутствует, но поясница изредка не выражено болит. Он объясняет эту тянущую систематически боль чрезмерными нагрузками, но на самом деле, это говорит о том, что у больного вялотекущий хронический пиелонефрит. Если пустить болезнь на самотек, то рано или поздно произойдет переход в острую форму. Поэтому врачи рекомендуют проходить обследование 1-2 раза в год, сдавать анализы и делать УЗИ. «Медицентр» предоставляет услуги по многим направлениям и тут можно сделать УЗИ.

Застой мочи в почках приводит к быстрому и интенсивному воспалению, и чтобы это предотвратить, нужно обеспечить обильное питье любого ягодного морса, а лучше клюквенного. Алкоголь при этом строго запрещен, поскольку концентрация только усугубляет состояние больного. Чай является также хорошей мочегонной жидкостью, поэтому можно пить обычный слабый напиток.

При остром пиелонифрите обычно выписывают канефрон – растительный препарат, предназначенный для избавления от основных симптомов заболевания.

Чтобы пиелонефрит не возвращался, нужно знать, что переохлаждение всегда приводит к негативным результатам. Кроме этого, при возникновении легких недомоганий, нужно как можно быстрее обратиться к терапевту, который назначит необходимые анализы, по которым обязательно будет видно, что идет какой-то воспалительный процесс в организме.