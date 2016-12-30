О проекте| Контакты| Реклама
» » Острый пиелонефрит – обнаружить и обезвредить

Острый пиелонефрит – обнаружить и обезвредить

Вирусы и микробные простуды – частое явление в зимний период. От этих заболеваний не застрахован никто. Так как инфекция зачастую попадает в кровь, то нужно защитить выводящие органы от различных микробов. То же самое касается почек – органы очень быстро обмениваются кровью. Если количество микробов зашкаливает, в почках начинает развиваться воспалительный процесс – пиелонефрит. Если течение заболевания происходит внезапно, то его называют острым. Обычно пиелонефрит развивается на фоне переохлаждения.

Пиелонефрит распознается не сложно. Обычно болезнь дает о себе знать повышенной температурой тела. Озноб не проходит при употреблении обычных анальгетиков – иногда организм дает температуру до 41 градуса. При всем этом, картину болезни дополняет ноющая боль за поясницей – это та область, где расположены почки. Также наблюдаются болезненные походы в туалет – мочеиспускание. Если эти симптомы существуют, нужно как можно быстрее обратиться в больницу. Но бывает так, что человек не чувствует особых изменений в организме, температура отсутствует, но поясница изредка не выражено болит. Он объясняет эту тянущую систематически боль чрезмерными нагрузками, но на самом деле, это говорит о том, что у больного вялотекущий хронический пиелонефрит. Если пустить болезнь на самотек, то рано или поздно произойдет переход в острую форму. Поэтому врачи рекомендуют проходить обследование 1-2 раза в год, сдавать анализы и делать УЗИ.  «Медицентр» предоставляет услуги по многим направлениям и тут можно сделать УЗИ.

Застой мочи в почках приводит к быстрому и интенсивному воспалению, и чтобы это предотвратить, нужно обеспечить обильное питье любого ягодного морса, а лучше клюквенного. Алкоголь при этом строго запрещен, поскольку концентрация только усугубляет состояние больного. Чай является также хорошей мочегонной жидкостью, поэтому можно пить обычный слабый напиток.

При остром пиелонифрите обычно выписывают канефрон – растительный препарат, предназначенный для избавления от основных симптомов заболевания.
 Чтобы пиелонефрит не возвращался, нужно знать, что переохлаждение всегда приводит к негативным результатам. Кроме этого, при возникновении легких недомоганий, нужно как можно быстрее обратиться к терапевту, который назначит необходимые анализы, по которым обязательно будет видно, что идет какой-то воспалительный процесс в организме.

30 декабрь 2016 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Некоторые аспекты дисбактериоза
Хочу все знать

Некоторые аспекты дисбактериоза

Значение нормальной микрофлоры известно давно. Раньше клиницисты считали, что проблема дисбактериоза не существует. А сейчас этот вопрос поднимается остро.
Как бороться с клопами
Хочу все знать

Как бороться с клопами

Появление клопов в жилых или рабочих помещениях – явление больше чем неприятное. И если они появились – то в первую очередь, нужно выяснить их причины.
Что такое апостиль?
Хочу все знать

Что такое апостиль?

В последнее время многие часто слышали новое понятие «апостиль». А что же оно означает?
Электрические тележки
Хочу все знать

Электрические тележки

Что важно знать?
Как уберечься от цистита и как правильно его лечить?
Хочу все знать

Как уберечься от цистита и как правильно его лечить?

Среди заболеваний мочеполовой системы, самым распространенным является - цистит. Воспалительный процесс возникает у женщин и мужчин.
Медицинские анализы для детей
Хочу все знать

Медицинские анализы для детей

Медицинские анализы – важный этап в постановке диагноза и назначении эффективного лечения. Первые анализы дети сдают сразу после рождения -  в роддоме.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Интернет-магазин оригинальных подарковПравильный прием лекарств – залог скорейшего выздоравливанияКак правильно выбирать обувьОтдых на КипреРекуперационная установкаКачественная обувь Respect для мужчинЭлектроинструмент: преимущества использования и особенности выбораИнтернет-магазин для верующих
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+