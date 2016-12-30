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Авиаперевозка грузов

Самым быстрым способом доставки грузов является использование авиационного транспорта. Посредством авиационного транспорта, происходит перемещение груза по воздуху. Наиболее распространенный воздушный транспорт - это самолеты и вертолеты. За счет совершенствования летательных механизмов, грузоподъемность воздушного транспорта, так же как и его маневренность - возрастают.

Значительными плюсами таких грузоперевозок, являются: скорость и мобильность, возможность летать на огромные расстояния. Важным плюсом является и отсутствие необходимости в строительстве дорожной сети - для полетов не нужны никакие дороги.

Существенным минусом такого транспорта является высокая стоимость перевозки, при малом объеме перевозимого груза. Также, важно отметить высокую зависимость авиации от следующих факторов: погодные условия, дорогое обслуживание, необходимость наличия высококвалифицированного персонала. Обычно, авиаперевозки доставляют ценные и редкие грузы, например большие объемы документов, валюты, ценных ресурсов и т.д. Очень часто стал применяться такой транспорт для транспортировки тяжелобольных и раненых людей (используют чаще всего вертолеты).

Помимо грузоперевозок, авиационный транспорт нашел применение при строительных работах, пожаротушении, фотосъемку для геологических и инспекционных изучений.

Важным, так же как и у железнодорожного транспорта, является и строго регламентированное время полетов. Для функционирования постоянного товарооборота, необходима соответствующая, дорогостоящая инфраструктура (аэропорт, радио отслеживающее оборудование, большое количество персонала и специфичной техники).

В России самые протяженные линии авиасообщения. Но это, к сожалению, никак не влияет на товарооборот. Доля товарооборота, приходящегося на авиационный транспорт, год от года не меняется, сохраняясь на отметках в 0.1-0.3 процента. Лучше всего авиационный рапорт используется для пассажирских перевозок. Показатели перевозок пассажиров растут год от года и в этом году, данные показатели составили 36 процентов. Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации.

30 декабрь 2016 /
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