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Возведении домов под ключ в Тюмени

На сайте http://sibzhilstroi.com/, представлена компания, которая специализируется на возведении домов в Тюмени под ключ. Свою деятельность данная компания осуществляет с 1932 года. И за более чем 80 лет, им удалось выполнить несколько тысяч проектов, каждый из которых отличается по степени своей сложности.

Компания «СибЖилСтрой» предоставляет своим потенциальным заказчикам  проекты для построек следующего типа:

  • Каркасных домов;
  • Коттеджей из бруса;
  • Домов из клееного и профилированного бруса;
  • Быстровозводимых домов;
  • Домов из оцилиндрованного бревна;

Каждый предлагаемый проект отличается, как своей уникальностью, так и индивидуальностью. Однако, главным, параметром, который их объединяет – это материал, из которого они сооружают очень тёплые и уютные дома. Всем известно о том, что дерево является натуральным материалом, обладающим уникальными свойствами, которых нет н у одного современного строительного материала. Древесине свойственны следующие преимущества:

  • Повышенный уровень теплоизоляции, благодаря которому в домах бывает тепло и в самые сильные морозы, свойственные нашей стране. В то же время, древесина поможет и в знойный день благодаря тому, что воспрепятствует проникновению холодного воздуха внутрь помещения.
  • Повышенная паропроницаемость. Благодаря данному преимуществу, из помещения выйдет влага, и убережёт стены от плесени, грибка и прочих микроорганизмов.
  • Низкий уровень теплоемкости. Благодаря данному преимуществу, можно существенно сэкономить на отоплении дома. Дело в том, что девесина не поглощает тепло, и поэтому воздух в помещении будет оставаться тёплым.
  • Долгий срок службы. Если дом из древесины спроектировать и возвести правильным образом, то он сможет простоять до ста лет.
  • Приемлемая стоимость. Сооружение загородного дома из натуральных стройматериалов обойдётся значительно дешевле, чем покупка городской квартиры.
  • Уют. В домах, сооружённых из бревен или бруса, всегда царит тёплая, спокойная и уютная атмосфера.

Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации.

30 декабрь 2016 /
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