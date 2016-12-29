Шлифовка бетона в Киеве и топпинг: ровные и прочные полы от компании Centerpol

Финишная отделка бетонного промышленного пола включает два вида работ: шлифовку и топпинг, как дополнительное упрочнение поверхности. Заказать шлифовку бетона в Киеве, значит получить качественную услугу по невысокой цене. Какие результаты шлифовки видит заказчик?

Очищает основание промышленного пола от цементного молочка. Исключает преждевременного разрушение верхнего пласта. Удаление верхнего слоя с пониженной прочностью. Очистка поверхности от всех типов загрязнений, пыли, масляных пятен и др. Повышение способности пола выдерживать пешеходную и транспортную нагрузку. Улучшение влагостойкости и сопротивления химическим воздействиям.

Чтобы бетонное основание соответствовало стандартам качества, мы используем однороторные и двухроторные затирочные машины, болгарки для обработки труднодоступных мест.

Бетонные полы с топпингом: особенности и преимущества технологии

Бетонные полы с топпингом – это не просто гладкие, но еще и чрезвычайно прочные и практичные поверхности. Топпинг представляет собой еще один тип финишной отделки бетонного покрытия промышленных полов.

Высокая прочность пола достигается за счет использования специальных добавок, которые наносятся на верхний слой бетонной смеси. Для получения должного эффекта важно, чтобы топпинг был безупречен. Для этого мы используем качественные пигменты и наполнители. В результате образуется гладкая и прочная поверхность однородной структуры.

Бетонные топпинги повышают устойчивость промышленного пола к механическим нагрузкам, что особенно важно при устройстве покрытия в местах большой проходимости и установки габаритного оборудования. Марка прочности бетона улучшает свои свойства в два раза. Например, если исходная прочность покрытия составляет 400, то технология топпинга увеличивает показатель марки до 800.

Доступныей по цене топпинг для бетонных полов http://centerpol.com.ua/topping.html обеспечит покрытию улучшение всех его технических характеристик: стойкость к химическим веществам, к образованию пыли, эстетичную привлекательность.

Мы принимаем заказы по Киеву и другим городам Украины. В зависимости от особенностей объекта мы используем корундовые, кварцевые или металлизированные топпинги. Чтобы заказать шлифовку и топпинг по доступной цене, обращайтесь в компанию Centerpol. Компания уже 12 лет на рынке Украины.