Табачная история

А знаете ли Вы, что…

Мало какое растение может похвастаться такой длинной и богатой историей как табак. Чем только он не являлся, как только не использовался и как к нему не относились за весь период существования человечества! Растение было в почёте у древних врачевателей и шаманов. Первые с его помощью пытались излечить от всевозможных недугов своих пациентов, вторые – стремились освободить собственное сознание, дабы накоротке пообщаться с высшими силами. Пленяющей красоте и дивному аромату цветов табака посвящали свои оды преисполненные романтики поэты, а прагматичные купцы использовали листья в качестве своеобразной денежной единицы. Из растения упорно пытались извлечь пользу алхимики, проводя над ним свои безумные опыты, а представители отдельных религий исповедовали антитабачный культ, сопровождающийся рьяным преследованием ослушавшихся.

Но главной, так скажем, «ценностью» табака во все времена являлись, конечно же, его свойства, соотносимые с наркотическими. Табак курили, жевали, нюхали, чтобы пережить положительные эмоции и испытать эйфорию. И что самое интересное: ровно как тысячу лет назад, так и сегодня!

О способах обращения с табаком

Спрос, как говорится, рождает предложение. Соответственно, и всевозможных способов потребить табак человечеством придумано огромное количество. Самым, пожалуй, распространённым и банальным является обычная сигарета и её производные. Самостоятельно приготовленный экземпляр (другими словами самокрутка) – это настоящее мастерство со своими секретами. Для скорости процесса и качества результата были изобретены специальные приборы, а также расходные материалы. Несколько особняком тут находятся сигары – скрученные целиком табачные листы.

Отдельная история – это нюхательный табак. Здесь используются табачные листы, измельчённые до консистенции пудры. В помощь любителям этого метода придуманы разнообразные сопутствующие гаджеты. Например, табакерка для хранения нюхательной смеси или пылесос снуфера для её удобного потребления.

Причём курительным девайсам и аксессуарам посвящаются огромные торговые площадки, как оффлайн, так и онлайн. К примеру, там можно купить трубки, зажигалки, пепельницы, портсигары, заказать пылесос снуфера, бумагу для самокруток, гильзы для сигарет и другие тематические атрибуты.

А что говорит Минздрав?

А Минздрав озвучивает азбучную истину, порядком всем надоевшую и набившую оскомину, но от того не потерявшую здравого смысла. Любой из способов потребления табака – будь то курение, нюханье или жевание – имеет пагубное воздействие на здоровье. Другого не дано! И каждый в данной ситуации делает сам свой осознанный выбор: приобщиться к касте почитателей вызывающего зависимость растения или же отдаться здоровому образу жизни.