О проекте| Контакты| Реклама
» » Зеркало – часть интерьера

Зеркало – часть интерьера

Очень эффектный и красивый прием в дизайне — использование зеркальных потолков и отделка шкафов, мебели зеркалами.

Современная мебель просто не может жить без зеркал, которые выпускаются как бесцветными, так и тонированными, цветными, со стразами, с обязательными светильниками, с красивой декорацией, витражные, рифленые и текстурные. При выборе зеркал следует четко представлять, для чего они будут предназначены. Не стоит брать в комнату несколько элементов мебели с зеркалами, вы ведь не будите бегать и смотреть в каждое. Может, много зеркал сначала покажутся впечатляющими, торжественными, но на практике вы будете уставать от них, так что главное не переборщить!

Размещение зеркала

Зеркало должно висеть на стене или быть встроенным строго в вертикальном порядке, так как отклонение на деле вызывает искажение отражения, на зеркало не должен падать прямой искусственный свет и прямые солнечные лучи. Все светильники строго направлены от верхней части к низу, полу.

Расстояние от верхней границы зеркала до пола не менее 160 см., от пола не меньше 40-50 см. Большие зеркала следует устанавливать, строго вымерив, не рекомендуется самостоятельно, потребуется как минимум 3 человека. Мастера для этого дела используют специальные присоски, с помощью которых можно подрегулировать уровень и удобно разместить на стене.

В прихожей и ванной комнате должно быть обязательным одно зеркало. Здесь оно выполняет строго свою практическую функцию. Света здесь много так же не потребуется, подойдет по два рассеянных светильника с каждой стороны зеркала. В ванных комнатах обычно в комплект зеркал идут подобранные светильники. А вот выбрать само зеркало иногда бывает проблематично. Перейдя на сайт https://vobox.ru/catalog/vannaya/, вы сможете ознакомится с каталогом зеркал для ванной комнаты.

В прихожей желательно иметь зеркало до уровня подбородка 160-170 см.

Зеркала могут быть по разному оформлены и декорированы. Стандартный вариант — рамка, резная деревянная или пластиковая, стеклянная, металлическая, керамическая и т.п. Можно сделать что-то оригинальное, в виде объемной рамки , создавая несколько слоев, мы как бы углубляем зеркало, что выглядит очень эффектно. Можно заказать деревянные рамки выдержанные в одном стиле, что создаст эффект солидности, комплектности всех зеркал в доме. Если решитесь сделать рамку своими руками — это будет просто великолепное решение, вложив душу и талан, зеркало заиграет новым цветом, будет оригинальным и эксклюзивным!

26 декабрь 2016 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Покупка зеркал и дверей для душевых кабин
Хочу все знать

Покупка зеркал и дверей для душевых кабин

Декоративные зеркала на стену, которые украшаются дополнительной подсветкой и стильные душевые кабины от компании Либерта – это изделия, которые могут удивить своими внешними и техническими
Загадки мебели
Хочу все знать

Загадки мебели

На первый взгляд, кажется, что в мебели не может быть никакой магии.
Загадки мебели
Хочу все знать

Загадки мебели

На первый взгляд, кажется, что в мебели не может быть никакой магии.
Неужели зеркала обладают какой–то силой?
Хочу все знать

Неужели зеркала обладают какой–то силой?

О зеркалах существует множество мифов и необычных историй. Людям не раз казалось, что они видят в них не только свое отражение, но и нечто необъяснимое. Специалисты не знают, как логически объяснить
Интересные факты о зеркалах.
Хочу все знать

Интересные факты о зеркалах.

Возраст самых первых зеркал составляет примерно семь тысяч лет, для их изготовления применялись металл: олово, бронза, горный хрусталь, медь, серебро, золото и камни.Археологи предполагают, что
Как появились зеркала?
Хочу все знать

Как появились зеркала?

2 тыс. лет д.н.э. зеркалами стали служить металлические пластинки, отполированные до блеска.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Покупка товаров из КитаяИнтернет-магазин оригинальных подарковПравильный прием лекарств – залог скорейшего выздоравливанияКак правильно выбирать обувьОтдых на КипреРекуперационная установкаКачественная обувь Respect для мужчинЭлектроинструмент: преимущества использования и особенности выбора
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+