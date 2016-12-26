Зеркало – часть интерьера

Очень эффектный и красивый прием в дизайне — использование зеркальных потолков и отделка шкафов, мебели зеркалами.

Современная мебель просто не может жить без зеркал, которые выпускаются как бесцветными, так и тонированными, цветными, со стразами, с обязательными светильниками, с красивой декорацией, витражные, рифленые и текстурные. При выборе зеркал следует четко представлять, для чего они будут предназначены. Не стоит брать в комнату несколько элементов мебели с зеркалами, вы ведь не будите бегать и смотреть в каждое. Может, много зеркал сначала покажутся впечатляющими, торжественными, но на практике вы будете уставать от них, так что главное не переборщить!

Размещение зеркала

Зеркало должно висеть на стене или быть встроенным строго в вертикальном порядке, так как отклонение на деле вызывает искажение отражения, на зеркало не должен падать прямой искусственный свет и прямые солнечные лучи. Все светильники строго направлены от верхней части к низу, полу.

Расстояние от верхней границы зеркала до пола не менее 160 см., от пола не меньше 40-50 см. Большие зеркала следует устанавливать, строго вымерив, не рекомендуется самостоятельно, потребуется как минимум 3 человека. Мастера для этого дела используют специальные присоски, с помощью которых можно подрегулировать уровень и удобно разместить на стене.

В прихожей и ванной комнате должно быть обязательным одно зеркало. Здесь оно выполняет строго свою практическую функцию. Света здесь много так же не потребуется, подойдет по два рассеянных светильника с каждой стороны зеркала. В ванных комнатах обычно в комплект зеркал идут подобранные светильники. А вот выбрать само зеркало иногда бывает проблематично. Перейдя на сайт https://vobox.ru/catalog/vannaya/, вы сможете ознакомится с каталогом зеркал для ванной комнаты.

В прихожей желательно иметь зеркало до уровня подбородка 160-170 см.

Зеркала могут быть по разному оформлены и декорированы. Стандартный вариант — рамка, резная деревянная или пластиковая, стеклянная, металлическая, керамическая и т.п. Можно сделать что-то оригинальное, в виде объемной рамки , создавая несколько слоев, мы как бы углубляем зеркало, что выглядит очень эффектно. Можно заказать деревянные рамки выдержанные в одном стиле, что создаст эффект солидности, комплектности всех зеркал в доме. Если решитесь сделать рамку своими руками — это будет просто великолепное решение, вложив душу и талан, зеркало заиграет новым цветом, будет оригинальным и эксклюзивным!