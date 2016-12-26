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Эксклюзивные туры в Паттайю

С каждым годом Юго-Восточная Азия становится все популярнее среди отечественных туристов. Одно из самых востребованных направлений в наши дни – Тайланд.

Это действительно неповторимая страна, с присущим азиатским колоритом, загадочное и мистическое место, которое будет вас сопровождать в одной из самых ярких стран региона.

Богатая история, фантастическая природа, непревзойденная культура и шик, это и есть современный Тайланд. Великолепие Бангкока, и роскошная инфраструктура самого популярного острова страны – Пхукета, давно на слуху многих туристов.

Однако все это затмевает, пожалуй, самое противоречивое, но от этого не менее интересное место – Паттайя. Этот город не славится какими-либо значимыми архитектурными достопримечательностями, навскидку, можно назвать лишь пару храмовых комплексов, коих в Тайланде огромное количество. Также на ум приходит 160-метровое наскальное изображение Будды, на горе, расположенной рядом с городом. Ну и, наверное, самым интересным и поистине “живым” развлечением для культурного отдыха в городе станет посещение крокодильих и слоновьих ферм, и путешествие в ботанический сад, с одним из самых красивейших парков Орхидей во всей Азии. Экскурсии в Паттайе 2017 цены и описание вы сможете найти на сайте - able-estate.ru.

Пляжи Паттайи раскинулись вдоль всего города и даже за его пределы. Если вы сомневаетесь, ехать или не ехать на отдых в Паттайю, то с помощью специальных порталов, вы можете воспользоваться веб-камерами, обозревающими не только паттайские пляжи, но и бары, рестораны, и многие другие места развлечений в Паттайе.

Не стоит забывать и о мерах безопасности, за связь с ночной бабочкой любой турист будет оштрафован на 500 долларов, хуже обстоит дело, если по неосмотрительности контакт был с несовершеннолетней, в этом случае штраф возрастает в разы, и над вами висит реальная опасность тюремного заключения.

Одним словом, Паттайя не предназначена для семейного отдыха – это город, который предпочитают туристы по большей части мужской половины человечества, причем в большей степени та ее часть, которая склонна ко всякого рода авантюрам, и тем не менее, стоит признать, что тот, кто побывал здесь раз, непременно захочет сюда вернуться вновь.

26 декабрь 2016 /
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