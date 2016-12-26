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Как выбрать пароварку?

Правильное питание вошло в моду, о нем говорят по телевизору, пишут в интернете и большинство, поддавшись новому веянию, спешат купить пароварку Philips, для приготовления здоровой пищи. К такой технике относится пароварка, в ней продукты готовятся на пару, приготовленные овощи и фрукты сохраняют витамины и все полезные свойства. Если Вы загорелись покупкой пароварки – не стоит приобретать первую попавшуюся в ближайшем магазине, в продаже представлено множество различных моделей разных производителей, а Вам надо выбрать самую лучшую.

На что обращать внимание при выборе пароварки?

Управление механическое или электронное? Считается, что качественные пароварки имеют механический тип управления – прибор легко включается одним поворотом ручки и исправно функционирует. Электронное управление дороже по цене и сложнее – кнопочное табло, много режимов, но хорошо тем, что на пароварке можно выставлять любое время подогрева и есть режим отсрочки включения.

Количество и объем чаш? В продаже имеются пароварки с количеством чаш от 1 до 4 штук, их объем варьируется от 1,5 до 3 л, выбирайте из расчета, на какое количество человек Вы будете готовить.

Форма чаш? Бывают круглые чаши, овальные и квадратные. Все чаши в наборе могут иметь одинаковый или разный диаметр дна. Одинаковые чаши удобно менять местами во время готовки, но неудобно хранить – занимают много места. С разным диаметром чаши местами не поменяешь, но удобно хранить – вставляются одна в одну. 

Мощность пароварки? Чем больше мощность, тем быстрее готовятся блюда в пароварке. Прибор имеет мощность в диапазоне от 400 до 1800 Вт, эта величина зависит от объема чаш и их количества. Для качественной стандартной работы пароварки с одной чашей хватит 400 – 600 Вт, а агрегату с тремя чашами по 3 литра каждая, потребуется 800 – 1200 Вт.

Какой поддон? В поддон стекается вся жидкость, выделяемая из блюд во время готовки и если поддон низкий, то его необходимо будет периодически сливать во время готовки, так как он переполняется. Отдавайте предпочтение поддону в 2 – 3 см.

Индикатор уровня воды. Выбирайте пароварки оснащенные индикатором уровня воды. Во время готовки налитая в поддон вода испаряется, ее может не хватить на весь процесс, а индикатор оповестит о необходимости долить воду. Отверстие для доливания воды не присутствует в дешевых моделях пароварок. 

Удачной покупки!

26 декабрь 2016 /
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