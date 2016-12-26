Гель-лаки Шеллак – возможность сделать свой маникюр идеальным

Представительницы прекрасного пола в последнее время стали активно интересоваться разными новинками в области косметологии и маникюра, так как это позволяет всегда быть привлекательной и красивой. И именно поэтому многим известно такое средство как гель-лаки, так как они считаются действительно интересным вариантом средства для создания маникюра, вне зависимости от уровня его сложности. Но вот благодаря чему современные гель-лаки могли завоевать столь большую популярность среди модниц? Для этого требуется внимательное рассмотрение самого средства, чтобы понять, чем же оно так хорошее для маникюрного дела. А вот подобрать для себя наиболее подходящее средство можно в интернет-магазине «Naomi24», подробно по ссылке.

Разнообразие красок и длительное сохранение готового результата

Гель-лак представляет собой комбинированное средство, которое создается на основе декоративного лака с красящим пигментом при добавлении определенного количества моделирующего геля, чтобы в итоге сформировались интересные цвета, способные длительное время сохраняться на ногтях. Главное преимущество средства заключается не только в цвете, но и в том, что изделие может длительное время сохраняться на поверхности ногтя без повреждений, что позволяет иметь привлекательный и ухоженный маникюр. Но вот для отличного результата, необходимо правильно подготовить ногтевую пластину, так как любое пренебрежение правилами может стать причиной для нарушения целостности покрытия.

С самого начала поверхность ногтя нужно обработать, специальным крупнозернистым бафом, чтобы сделать ровной и однородной его поверхность, затем поверхность обезжиривается и обрабатывается без кислотным праймером. И только после этого наносится базовое покрытие, поверх которого и может наноситься сам гель-лак. Только при соблюдении определенных правил и последовательности их выполнения, можно сказать, что нанесение лака выполнено правильно и грамотно.

Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации. Главное осуществлять покупку в специализированном магазине, только там вы найдете большой ассортимент выбора и вполне доступные цены.