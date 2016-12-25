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Ковры в ассортименте

Сегодня одним из наиболее популярных изделий для украшения собственного интерьера является ковер. Для современного человека они имеют обыденный статус, но во времена Средневековья и еще раньше ковры были ежедневной необходимостью.

Например, ковер, выполненный из шерсти, прекрасно сохранял тепло, он был атрибутом кочевников в Средней Азии, играя роль подстилки на холодной земле. Кочевники также использовали его в роли одеяла и седла. Его нередко укладывали в качестве напольного покрытия в замках и домах. Но с течением лет данные ткацкие изделия стали приобретать стандартные формы, размеры, использоваться для декорирования и оформления. Разница была только в том, какой мастер их выполнял. При этом до ХХ века не было ни одного ковра, сотканного на станке. Но с появлением ткацкой машины ковров все изменилось.

Современные ковры, изготовленные на станках, имеют прочную и износостойкую структуру. На сегодняшний день технологии позволяют получить уникальные модели, великолепно оформленные, но с меньшей трудоемкостью. Это дает возможность рассчитывать на невысокую стоимость.

В связи с этим, ваше внимание хотелось бы обратить на предложение от нашей компании. У нас каждый сможет купить ковры интересующих размеров, форм, структуры, выполненные из нужного материала, а также по приемлемой стоимости.

В ассортименте нашего магазина http://marqis.com.ua/ имеется огромное количество ковровых изделий, которые практически невозможно приобрести в обычном салоне. Благодаря успешной деятельности нашей фирмы, каждый человек, сможет найти в каталогах ковры из европейских стран, модели, изготовленные на Ближнем Востоке и в Средней Азии, на Дальнем Востоке и во многих других точках нашей планеты. При этом нами реализуются изделия лишь проверенных торговых марок, получивших признание в своих странах.

Обратившись к нам, вы сможете приобрести шерстяные ковры, модели из шелка и акрила. Они могут обладать овальной, круглой, прямоугольной или квадратной формой. Более того предлагаются не только те изделия, которые были изготовленные на ткацком станке, но также модули ручной выделки. При этом область применения их огромна, начиная от гостиных, спален и прихожих, заканчивая кабинетами, офисами, кафе и ресторанами.

Приехав в наш шоурум, вы самостоятельно сможете ознакомиться с качеством и величиной ассортиментной линейки. Уточнить данные можно по контактному телефону.

25 декабрь 2016 /
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