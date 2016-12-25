На сайте памятники.zp.ua предоставлена компания «Монумент», которая занимается производством и реализацией гранитных памятников в Запорожье. Ознакомиться с ассортиментом можно на предоставленном онлайн-каталоге. Среди предлагаемых памятников имеются одиночные, двойные, а также, мемориальные комплексы и прочие. Все они изготовлены из гранита высокого качества.

Специалисты данной компании могут составить любой тип памятника по индивидуальным заказам, независимо от степени их сложности. Качество выполняемых работ высокое. А цены на услуги и гранитные памятники Монумент доступны каждой категории потребителей.

Компания «Монумент» в Запорожье предоставляет следующие типы услуг: