Тайны мира » Хочу все знать » Гранитные памятники Монумент
Гранитные памятники Монумент
На сайте памятники.zp.ua предоставлена компания «Монумент», которая занимается производством и реализацией гранитных памятников в Запорожье. Ознакомиться с ассортиментом можно на предоставленном онлайн-каталоге. Среди предлагаемых памятников имеются одиночные, двойные, а также, мемориальные комплексы и прочие. Все они изготовлены из гранита высокого качества.
Специалисты данной компании могут составить любой тип памятника по индивидуальным заказам, независимо от степени их сложности. Качество выполняемых работ высокое. А цены на услуги и гранитные памятники Монумент доступны каждой категории потребителей.
Компания «Монумент» в Запорожье предоставляет следующие типы услуг:
- Проектирование. Данный этап является первоначальным. Предварительно с потенциальным заказчиком обсуждается размер, цвет, тип поверхности, гравировка и прочие. После того, как всё согласовали, специалисты переходят к следующей стадии.
- 3D Моделирование. Благодаря инновационным разработкам и данной технологии, становится возможным предоставить потенциальному заказчику будущий проект. Если клиента всё устроит, то можно приступать к созданию. Если же заказчик пожелает внести определённые изменеия, то и это допустимо. А к этапу создания переходят только после полного согласия клиенту с 3Д моделью.
- Создание. Данный этап является самым хлопотным и энергоёмким. Кроме того, он очень ответственный. Гранитную плиту подготавливают заранее. После того, как памятник создан, камень полируют войлочными кругами. Благодаря этой процедуре гранитная поверхность становится зеркально гладкой и блестящей. Далее на гранитную плиту наносят гравировку. Этой процедурой занимаются, безусловно, художники. Ведь для этого требуется немало усердия и творческого подхода. И помимо надписей наносятся и портреты с фоновыми изображениями. А метод нанесения гравировки – на выбор заказчиков. Если в недалёком прошлом был только один метод – вручную, то в настоящее время практикуют и применение лазерного станка. При этом, независимо от сложности гравировки, специалисты справятся с любой работой.
- Установка. Специалисты всегда тщательно следят за тем, чтобы памятники прочно стояли, независимо от погодных и иных воздействий.
25 декабрь 2016 /
Похожие новости
Нужна дипломная работа, куда обратиться?
Написать дипломную работу, безусловно, очень сложно. Ведь к этому процессу нужно пождойти со всей ответственностью.
Как отремонтировать авто без хлопот?
Компания "Олимпия" предлагаются услуги по ремонту различных повреждений на лобовом стекле автомобиля в Москве.
Без чего не обойтись автолюбителю
На современных рынках моторные масла предлагаются в широчайшем ассортименте. Этот ассортимент настолько огромен, что каждому автовладельцу будет сложно выбрать наиболее оптимальный вариант для их
Плюсы онлайн-магазинов
Если до недавнего времени для того, чтобы купить ту или иную продукцию, в том числе и электронику, нужно было, безусловно, ездить на соответствующие рынки и выбирать наиболее подходящие товары.
Автоломбард в Киеве – отличный способ кредитования
Если человек располагает каким-либо передвижным средством транспорта, то ему выгоднее всего взять кредит под залог этого имущества, поскольку нет необходимости иметь официальное трудоустройство и
Изготовление памятников: обращаемся к профессионалам
Увы, люди не вечны. Все мы стареем и покидаем этой мир.
Комментарии
Популярные новости
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ