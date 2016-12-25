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Гранитные памятники Монумент

На сайте памятники.zp.ua предоставлена компания «Монумент», которая занимается производством и реализацией гранитных памятников в Запорожье. Ознакомиться с ассортиментом можно на предоставленном онлайн-каталоге. Среди предлагаемых памятников имеются одиночные, двойные, а также, мемориальные комплексы и прочие. Все они изготовлены из гранита высокого качества.

Специалисты данной компании могут составить любой тип памятника по индивидуальным заказам, независимо от степени их сложности. Качество выполняемых работ высокое. А цены на услуги и гранитные памятники Монумент доступны каждой категории потребителей.

Компания «Монумент» в Запорожье предоставляет следующие типы услуг:

  • Проектирование. Данный этап является первоначальным. Предварительно с потенциальным заказчиком обсуждается размер, цвет, тип поверхности, гравировка и прочие. После того, как всё согласовали, специалисты переходят к следующей стадии.
  • 3D Моделирование. Благодаря инновационным разработкам и данной технологии, становится возможным предоставить потенциальному заказчику будущий проект. Если клиента всё устроит, то можно приступать к созданию. Если же заказчик пожелает внести определённые изменеия, то и это допустимо. А к этапу создания переходят только после полного согласия клиенту с 3Д моделью.
  • Создание. Данный этап является самым хлопотным и энергоёмким. Кроме того, он очень ответственный. Гранитную плиту подготавливают заранее. После того, как памятник создан, камень полируют войлочными кругами. Благодаря этой процедуре гранитная поверхность становится зеркально гладкой и блестящей. Далее на гранитную плиту наносят гравировку. Этой процедурой занимаются, безусловно, художники. Ведь для этого требуется немало усердия и творческого подхода. И помимо надписей наносятся и портреты с фоновыми изображениями. А метод нанесения гравировки – на выбор заказчиков. Если в недалёком прошлом был только один метод – вручную, то в настоящее время практикуют и применение лазерного станка. При этом, независимо от сложности гравировки, специалисты справятся с любой работой.
  • Установка. Специалисты всегда тщательно следят за тем, чтобы памятники прочно стояли, независимо от погодных и иных воздействий.
25 декабрь 2016 /
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