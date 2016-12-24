Если вас спросить о том, что такое жизненный успех, вы сможете дать быстрый и четкий ответ? Если об этом поинтересоваться у ваших родителей, друзей, знакомых, ваши ответы совпадут или будут абсолютно разными?

Социологи, изучавшие этот вопрос детально, получили следующие данные – испытуемые в зависимости от возраста, достатка, социального статуса давали совсем разные ответы. Кто-то приравнивал жизненный успех к наличию собственного автомобиля, квартиры, бизнеса, счета в банке, кто-то указывал на необходимость построения большой дружной семьи, среди дам нередки были ответы о сохранении красоты к определенному возрасту, подростки говорили об известности в обществе. Как мы легко можем догадаться, в качестве ориентира везде выступают некие цели. Как мы знаем, после достижения одной цели у человека достаточно быстро появляется другая, после нее третья, и этот цикл может повториться бесконечное число раз.

Отсюда можно сделать вывод, что жизненный успех характеризуется тем, что человек на протяжении всей своей жизни достигает все новых и новых целей. Это правильное, но не полное определение жизненного успеха. В нем отсутствует понятие о самореализации человека, упускать которое нельзя. Ведь ни один человек не назовет себя счастливым, если он добивался не своих целей, если он шел по ориентирам, выставленным родителями, друзьями, обществом. На сайте http://stories-of-success.ru/anny-khilkevich можно узнать об историях успехов знаменитостей как Российского, так и зарубежного шоу бизнеса.

Классический пример – ребенок из семьи педагогов. По заповедям старшего поколения он идет учиться в специализированный институт, ходит на практику в школу, устраивается туда на работу, посвящает себя преподаванию, получает хвалебные отзывы. Он добился целей? Да. Он счастлив? Не факт. Вполне может быть так, что он хотел быть архитектором или хирургом, космонавтом или фелинологом, а обречен заниматься нелюбимой школой… Не забывайте об этой истории. Не подменяйте свой жизненный путь.

О способах достижения жизненного успеха можно говорить бесконечно, вспоминая восточную философию, западные психологические школы, медитации, аффирмации, тренировки – каждый из этих методов заслуживает отдельного рассмотрения. В этой своей статье я остановлюсь лишь на самом важном условии, которое определяет способность человека получить от жизни все. Этим условием является психологическое здоровье личности, характеризуемое душевной гармонией и эффективным самоконтролем. Психологически здоровый человек легко адаптируется в жизни, адекватно оценивает себя и окружающих, сам управляет своей жизнью, отвечает за ее результаты, легко общается с другими людьми, преодолевает все преграды, способен заботиться о ком-то еще. Мы понимаем, что человеку, обладающему всем этим, гораздо проще добиться своего жизненного успеха. Как этого добиться? Развивайтесь, тренируйтесь, учитесь, помните, что человек может улучшать себя на протяжении всей своей жизни.

Подведем итоги: