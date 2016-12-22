Кому доверить чистку ковра

Для того, чтобы ковры в доме прослужили, как можно дольше, за ними необходим постоянный уход. Ведь иначе, в ворс будет забиваться грязь, которая слипнется и собьётся в комки. И если должного ухода вовремя не производить, то ковёр может превратиться в малопривлекательную тряпку.

Специалисты утвержадют, что проводить чистку ковров нужно по мере их загрязнения, а не тогда, когда они потеряют свой презентабельный вид и перестанут быть своеобразным произведением искусства.

Ковры, как известно, бывают не только в жилых помещениях, но и офисах. И если в первом случае вполне бывает достаточно чистить их раз в неделю, то чистка офисных ковров обязательно должна производиться каждый день. Ведь в офис постоянно приходят клиенты, сотрудники, и никто из них не снимают уличной обуви, и даже не перобуваются. В квартирах и частных домах принято переобуваться в домашнюю обувь.

Например, на сайте kovrov.kiev.ua предоставлена компания, предлагающая услуги по чистке, мойке, стирке ковров и ковровых покрытий в Киеве. Кроме того, предлагается и немецкая чистка, представляющая собой глубокую чистку с обеих сторон.

В данную компанию могут обращаться те люди, которые:

Ценят своё личное время;

Желают получить только эффективный качественный результат;

Не желают беспокоиться за сохранность ковров, поскольку уверены в надёжности компании;

Понимают, что качественные услуги не могут предоставляться по низкой стоимости.

Свою деятельность данная фирма успешно осуществляет уже на протяжении шести лет в Киеве. За это время она уже набрала немалое число постоянных клиентов. И это неудивительно, учитывая преимущества этой компании, к которым относятся следующие:

Чистку и мойку производят на современном профессиональном оборудовании;

Полная экологичность, и соответственно, безопасность для здоровья. Поэтому, среди их клиентов есть и лечебные и детские учреждения.

Высушивание ковров, с правильным выравниванием ворса и без единой деформации.

Желающие обратиться за услугами по чистке кофров в эту фирму в Киеве, могут связаться с менеджерами по указанным номерам телефонов. После оформления заявки нужно внести предоплату 50%.