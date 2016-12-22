Как составить бизнес-план

Как сделать бизнес-план? У многих начинающих предпринимателей возникает такой вопрос. Ответ прост. Необходимо создать документ, в котором подробно будут расписаны следующие разделы:

1. Вводная часть

В этом разделе должна быть представлена информация, после прочтения которой инвестор увидит только положительные стороны вашей компании. Здесь обязательно должна быть представлена цель проекта и основные характеристики. Резюме обычно пишут в конце и дают ответы на два основных вопроса: какие итоги получит инвестор и каковы шансы на потерю средств.

2. Описание идеи

Тут стоит проанализировать все факторы и представить свой проект со всех сторон. Не стоит бояться недостатков идеи, их лучше показать сразу, чтобы оценить все факторы в полном объеме.

3. Анализ рынка

Этот раздел создается для того, чтобы правильно и грамотно оценить конкурентов. Нужно точно проанализировать все данные, включая рассмотрение их товаров и рекламы. Это необходимо для того, чтобы знать, в каких условиях придется работать в процессе реализации идеи.

4. Производственная часть

Если вы не планируете заниматься производством, то этот раздел можно исключить. Если же все-таки вы имеете какое-то производство, то тогда стоит учесть сколько единиц техники и по какой стоимости необходимо, а также рассчитать трудозатраты на получение единицы продукции.

5. Организационная часть

Здесь вы указываете сроки проведения всех этапов производства работ, которые запланированы, а также ответственных людей.

6. Доходы и расходы

Это основная часть не только для инвестора, но и для вас. Здесь может возникнуть вопрос, как сделать расчет в бизнес-плане, но он не должен вас тревожить. Расчеты проводятся по шаблону и не занимают большого количества времени.

7. Ожидаемый результат

Тут стоит рассмотреть несколько вариантов развития событий, включая и отрицательный. Это поможет инвестору точно оценить риски и знать о любых последствиях. Нужно быть готовым к любым результатом, как к положилетельным так и к отрицательным

После этого у каждого бизнесмена не возникнет вопроса, как сделать бизнес-план для малого бизнеса. Если он готов, то самое время начать создавать онлайн-магазин с помощью конструктора https://getsocio.com/. Вы справитесь с ним самостоятельно и сэкономите солидную сумму, которую в последствие сможете пустить на закупку товара для вашего бизнеса.