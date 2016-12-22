Как выбрать идеальный букет

Роза всегда считалась королевой цветов, благодаря тому, что она удивительным образом может сочетать в себе нотки нежности, страсти и опасности. Самыми актуальными букетами считаются имеено из роз, и поэтому спрос на них с каждым днём повышается. И поэтому селекционеры выводят много новых сортов и оттенков.

Помимо с привычными всем красных, розовых и белых роз, в Московских цветочных магазинах моно нередко встретить чёрные, фиолетовые, зелёные и даже синие розы. Многие, кто их видят, сильно сомневаются в их подлинности и уверены в том, что эти цветы искусственные.

Помимоо оттенков, многие покупатели частенько задаются вопросом, в каком количестве желательно дарить розы. Флористы утверждают, что идеальным числом роз в букете является 25 штук. Например, на сайте iflori.ru предоставлен цветочный бутик iflori в Москве. Специалисты в этом бутике могут создать идеальные букеты из 25 роз. Они утверждают, что есть немало причин для покупки букетов в таком количестве. Среди этих причин моно выделить, например, доступную стоимость, благоадря чему, многие категории покупателей смогут приобрести и подарить данные букеты.

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