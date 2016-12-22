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Диафрагменные насосы от компании VERDERAIR

На сайте www.classeng.com представлен каталог насосов от компании VERDERAIR. Данные насосы являются диафрагменными и отличаются высоким уровнем технологичности, благодаря чему обеспечивают регулярный поток, независимо от условий.

Предоставленные диафрагменные насосы обладают немалым рядом преимуществ, среди которых наиболее значимыми являются следующие:

  • Простота в монтаже и обслуживании;
  • Устойчивость к перепадам температур;
  • Безопасность применения;
  • Защита от вероятных вибраций;
  • Защита от утечек;
  • Способность работать даже от воздействия абразивных веществ;
  • Возможность работы «всухую», без малейших повреждений.
  • Возможность применения и полное сохранение свойств, даже в очень влажных условиях.
  • Удобство конструкции, благодаря чему, нанос легко переустанавливать.

Диафрагменные насосы от компании VERDERAIR, чаще всего, применяются в следующих сферах:

  • В пищевой отрасли, в целях перекачки мороженого, уксуса, соуса, алкогольных напитков, шоколада и прочего.
  • В химической отрасли, в целях перекачки таких продуктов, как растворителе, смол, мыла, красителей, красок, глиняных смесей, полимеров.
  • В фармацевтике, для перекачки мазей, экстрактов, спиртосодержащих смесей и прочего.

В зависимости от условий, в которых планируется применять данный диафрагменный насос, подразделяется на определённые разновидности, благодаря которым, выбор наиболее подходящего типа становится намного легче. К этип типам насоса относятся следующие:

  • Дренажный. Применяется для откачивания грязной воды, например, из бассейнов или искусственных прудов.
  • Фекальный. Предназначен для перекачки отходов канализации.
  • Поверхностный. Применяется для того, чтобы давление воды повысилось, а также, чтобы забрать воду с большой глубины.
  • Погружной. Применяется для очень глубоких колодцев и скважин.
  • Циркуляционный. обеспечивает циркуляционные процессы нагретой воды в отопительной системе.

Желающие более подробно узнать о данном типе насоса, могут связаться с менеджерами-консультантами по номерам телефонов, указанных на сайте. Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации.

22 декабрь 2016 /
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