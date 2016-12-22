На сайте www.classeng.com представлен каталог насосов от компании VERDERAIR. Данные насосы являются диафрагменными и отличаются высоким уровнем технологичности, благодаря чему обеспечивают регулярный поток, независимо от условий.

Предоставленные диафрагменные насосы обладают немалым рядом преимуществ, среди которых наиболее значимыми являются следующие:

Простота в монтаже и обслуживании;

Устойчивость к перепадам температур;

Безопасность применения;

Защита от вероятных вибраций;

Защита от утечек;

Способность работать даже от воздействия абразивных веществ;

Возможность работы «всухую», без малейших повреждений.

Возможность применения и полное сохранение свойств, даже в очень влажных условиях.

Удобство конструкции, благодаря чему, нанос легко переустанавливать.

Диафрагменные насосы от компании VERDERAIR, чаще всего, применяются в следующих сферах:

В пищевой отрасли, в целях перекачки мороженого, уксуса, соуса, алкогольных напитков, шоколада и прочего.

В химической отрасли, в целях перекачки таких продуктов, как растворителе, смол, мыла, красителей, красок, глиняных смесей, полимеров.

В фармацевтике, для перекачки мазей, экстрактов, спиртосодержащих смесей и прочего.

В зависимости от условий, в которых планируется применять данный диафрагменный насос, подразделяется на определённые разновидности, благодаря которым, выбор наиболее подходящего типа становится намного легче. К этип типам насоса относятся следующие:

Дренажный. Применяется для откачивания грязной воды, например, из бассейнов или искусственных прудов.

Фекальный. Предназначен для перекачки отходов канализации.

Поверхностный. Применяется для того, чтобы давление воды повысилось, а также, чтобы забрать воду с большой глубины.

Погружной. Применяется для очень глубоких колодцев и скважин.

Циркуляционный. обеспечивает циркуляционные процессы нагретой воды в отопительной системе.

Желающие более подробно узнать о данном типе насоса, могут связаться с менеджерами-консультантами по номерам телефонов, указанных на сайте. Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации.