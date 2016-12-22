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Какую плитку выбрать для маленькой ванной комнаты

В большинстве многоквартирных домов ванная комната не выделяется большой площадью. Так что вопрос выбора плитки для этого помещения сейчас очень актуален, ведь правильно подобранный кафельный декор может визуально увеличить пространство и придать помещению особенный уют. Многие выбирают плитку Privilege Atlas Concorde, которая сочетает в себе не только эстетический вид.

При покупке плитки, необходимо учитывать особенности комнаты, такие как:;

  • длина помещения;
  • ширина;
  • положение оборудования ванной комнаты (дешевой кабины, ванны, сушилки, мебельных комплектов и свободной площади);
  • освещенность территории (расположение и количество источников света).

Цветовая гамма плитки имеет большое значение, для создания уютной ванной комнаты. Профессиональные дизайнеры советуют оформлять такие помещения в светлых тонах, разделяющиеся на холодные, теплые и смешанные. Ванная в теплых тонах имеет оттенки бежевого, персикового или песочного цветов. Неплохим решением является поэкспериментировать с сочетанием нескольких оттенков теплого цвета.

В состав холодного цвета входят оттенки голубого и фиолетового. Ванная комната в сочетании таких цветов выглядит очень респектабельно, но при этом неуютно и возникает ощущение офисного пространства. К тому же это визуально сильно сужает пространство.

В последнюю категорию входят цвета, которые, по восприятию, можно определить как холодный, так и теплый цвет (например, зеленый или сиреневый).

Для зрительного увеличения пространства, можно выложить плитку с горизонтальными полосками, а для визуального поднятия потолка – использовать вертикальные полосы.

Также большое значение имеет размер элементов. Плитка больших размеров, в маленькой ванной, будет выглядеть слишком уныло. Но и фрагменты, имеющие слишком малую площадь, использовать не рекомендуется, так как могут создать ощущение ряби. Наиболее оптимальный размер – чуть меньше среднего. Именно такая плитка создаст правильное, уютное настроение в небольшой ванной комнате. Перед покупкой кафеля, еще стоит переделиться с формой плитки. Она влияет на схему выкладки плитки. Оптимальным вариантом считается прямоугольная форма элементов. При определенной раскладке, она помогает выделить определенные зоны и придать помещению визуальную глубину.

Для достижения большего эффекта следует использовать затирку для швов. Она придаст ванной комнате законченный вид и выгодно подчеркнет особенность плитки. Если все сделать тщательно и грамотно, то любая небольшая ванная комната не будет выглядеть миниатюрной, а создаст приятное впечатление.

22 декабрь 2016 /
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