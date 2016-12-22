Города Шри-Ланки

Перед тем как отправиться отдыхать в ту или иную страну, не лишним будет заглянуть в путеводитель и ознакомиться с некоторыми данными страны вашего пребывания во время отпуска. Каждая страна удивительна и чем-то примечательна. Не стала исключением и Индия, а также остров Шри-Ланка, о котором и будет рассказываться в этой статье.

Очутившись на этом острове, полным растительности, примечательными местами, а также достопримечательностями, встает вопрос относительно того, куда и в какой город отправиться. Для того, чтобы вам было легче было сделать этот выбор, расскажем немного о городах, расположенных на острове Шри-Ланка.

Калутара, Бентота, Хиккадува – курортные зоны, пользующиеся не только популярностью у туристов со всего мира, но известны своими достопримечательностями. Столица Шри-Ланки - город Коломбо. Кроме того, Коломбо – это крупнейший порт, который живет современной жизнью. В городе имеется огромное количество магазинов, в которых каждый желающий имеет возможность купить разнообразные подарки и сувенирную продукцию на память. Как у любого места, у Шри-Ланки имеется свое историческое прошлое. Каждый желающий турист может узнать, сколько ехать от аэропорта Коломбо до Хиккадувы и еще много интересного на сайте villa.anilau.com.

Помогут вам приоткрыть страницы истории этого острова экспонаты Национального музея Коломбо. В южном направлении от столицы на расстоянии 10 км, расположен один из интереснейших и богатейших зоопарков Азии. Именно посетив этот зоопарк, каждый турист может увидеть представление дрессированных слонов.

Окунуться в атмосферу древности и ответить на вопрос относительно того, почему Шри-Ланку принято считать родиной буддизма, возможно, оставив шумные улицы городов и совершив экскурсионный поход по святым местам.

Анурадхапура – один из городов, входящий в перечень городов ЮНЕСКО в области культуры, бережно хранящего память о прошлом. Тысячи паломников посещают в этот город для того, чтобы очутиться около самого старейшего на планете дерева – Бо. По легенде оно проросло из ветки дерева, под которым великий Будда познавал свое прозрение. Интересным для туристов станет путешествие и созерцание 7 дагоб. Одна из них, именуемая Джетавана – это ступа, с параметрами высоты в 130 м, всего лишь немного возвышается над пирамидой Хеопса.

Некоторое время назад столицей острова являлся город Канди, расположенный на живописном горном хребте.