Как выбрать модные очки?

Солнечные сочки, особенно востребованы в солнечное время года. Они защищают глаза от ультрафиолетовых излучений. Однако, это не только защита, но также аксессуар. Такие очки тоже можно подобрать правильно: они могут служить дополняющим образ элементом, гармонично сочетаться с основным нарядом.

Разновидности по форме и цвету

Можно подобрать подходящую форму очков. Существует следующие разновидности оправ солнечных очков. Еще нужно помнить один момент: оправа должна подходить под изгиб бровей. Здесь будет приведен перечень необычных по внешним составляющим очков.

Броулайнеры. У таких очков по сравнению с остальной частью: верхняя часть утолщена и выделяется. Они были изобретены в 1950 годах, в Америке.

Авиаторы. Линзы данных очков сделаны в форме капель и отделаны тонкой оправой. Были сконструированы изначально для летчиков; затем вошли в общее использование. Сделаны в 1936 году, США.

Вайфареры. Имеют толстую роговую или пластмассовую оправу; появились в 1952 году, в США.

Кошачий глаз. Имеют толстую роговую оправу и заостренные верхние углы; округлые линзы.

Тишейды. Между линзами довольно большое расстояние; круглой (ровный круг) и маленькой формы; толкая оправа.

На сайте - www.o4kistyle.com.ua, Вы сможете приобрести очки Рей Бен по приемлемой стоимости, разных форм и расцветок.

Очки следует выбирать по следующим критериям:

По степени защищенности от солнечного цвета. Выделяют следующие степени: интенсивная и средняя; также есть очки, которые используют только в виде украшения, и они плохо защищают от солнечных лучей;

По степени защиты от ультрафиолетовых лучей (УФ). Такие сведения пишут на этикетках очков. Обычна степень защищенности, выражается в процентах (от 60 до 95)

Выбор материала для оправы и стёкол. Лучшую защищенность от УФ дает обычное стекло. Но, очки из такого материала, могут быть слишком тяжелыми и их легко разбить. При выборе очков из пластика, следует ориентироваться на следующие условия: технологичный пластик из полимерных композиций, со светопоглощающими добавками, хорошо защищает от УФ и сделан из органических красителей;

Цвет очков. Здесь можно ориентироваться на личные предпочтения. Производители предлагают широкий выбор ассортимента очков: по цвету. Есть и черные, и коричневые, и розовые, и оранжевые и т.д. Через какой цвет клиент хочет смотреть на мир, такой пусть и выбирает.

На современном рынке предоставлен большой выбор солнечных очков. Специалисты рекомендуют, при выборе, ориентироваться не только на красоту, но и на защитные свойства очков. Быть бдительными при выборе: ведь некачественные очки могу принести вред, для здоровья глаз.