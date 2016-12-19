Забота о здоровье превыше всего

О том, насколько важен для организма позвоночник, люди понимали ещё с древности. Об этом писал даже Гиппократ. Он утверждал, что все болезни определённым образом связаны с нарушениями в нём. И это неудивительно, ведь он оберегает спинной мозг, является опорой для внутренних органов. Кроме того, позвоночник выполняет двигательную и амортизационную функции.

В настоящее время имеется немало фкторов, приводящих к нарушениям в данном стержне, и в результате, к сбою в функционировании всего организма в целом. Среди этих факторов можно назвать пассивный образ жизни, неправильное питание, стрессы, плохая экология и прочее. Кроме того, часты и такие случаи, когда люди с некоторыми малозначимыми травмами в позвоночнике, не обращаются за лечением к специалисту своевременно. И спустя определённое количество времени, эти травмы напоминают о себе, и в результате им нужно будет более серьёзное и продолжительное лечение.

По этим причинам все врачи в мире настаивают на том, чтобы люди вовремя проводили диагноз позвоночника и выявляли наличие определённых заболеваний ещё на ранних стадиях. В последнее время многие предпочитают проводить диагностику позвоночника и его последующее лечение за границей. Особенно актуальным является лечение в Европе, а особенно, в клиниках Германии.

На сайте wzas.ru можно ознакомиться с центром лечения спины в Мюнхене, которой руководят доктор Ральф Меделе и Марко Штэндер. В этой клинике имеется самое современное инновационное оборудование, соответствующее мировым стандартам. для диагностики, терапии и реабилитации тех, у кого заболевания спины. Для лечения они применяют только проверенные инновационные методики. Кроме того, работающие в этом центре специалисты имеют высокий уровень квалификации, и постоянно занимаются научно-исследовательсткой деятельностью, участвуют во многих семинарах и симпозиумах.

В клинике проводятся все возможные услуги по лечению и хирургическим вмешательствам. То есть, начиная от лечения сколиоза и заканчивая операциями мепозвоночной грыжи и рака позвоночника.

Кроме того, в этой клинике в Мюнхене выделена горячая линия для русскоязычных пациентов, по которой всегда моно проконсультироваться со специалистами.