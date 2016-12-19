Красивая улыбка: залог успеха

С древности, многие люди любят ухаживать за своим телом, что бы быть красивыми. Неотъемлемой частью тела, на которую обращают внимание, это лицо, лицо человека может сказать о многом.

Красота на лице, это, конечно же, улыбка, но какая улыбка без красивых, белоснежных зубов. Смотря на лицо человека, вы невольно обращаете внимание на его зубы и если на них какой-то дефект, или скажем более, кариес, то такое изменение зубов, начинает отталкивать собеседника. Смотря на человека с неухоженными зубами, нам начинает казаться, что человек не совсем чистоплотен и на себя не обращает внимания. У человека с кариесом, появляется стойкий, неприятный запах, изо рта, темные зубы, делают улыбку, очень неприятной. Для того чтобы человеку было всегда приятно с вами общаться, надо следить за полостью своего рта.

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Очень важно, не дожидаться того, пока ваш зуб потеряет шансы, на выздоровление, не ждите и не губите свои зубы, так как заболевание зубов, может сказаться и на работе, ваших, внутренних органов, а это уже удар по организму. Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендациями.