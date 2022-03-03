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5 заблуждений о Средних веках, в которые почему-то все верят

5 заблуждений о Средних веках, в которые почему-то все верят





Средневековье — одна из самых интересных и загадочных эпох в истории человечества. Многие — особенно любители фэнтези — считают, что знают о Средних веках практически все. Между тем, это не так: существует несколько очень распространенных заблуждений, которые полностью искажают наш взгляд на этот исторический период.




К 30 годам люди становились стариками и начинали умирать



Во многих источниках говорится о том, что средняя продолжительность жизни в Средние века составляла около 30 лет.



5 заблуждений о Средних веках, в которые почему-то все верят



Из-за этого многие думают, что в то время люди очень быстро мужали: к 15 создавали семью и обзаводились потомством, к 20 набирались опыта и к 30 уже готовы были сойти в мир иной из-за болезней и лишений. Между тем, это не так.


Низкая продолжительность жизни в Средневековье складывалась, прежде всего, из-за высокой младенческой смертности. Дети, действительно, массово умирали при родах, от болезней или недоедания. Но те, кто сумел продержаться первые пару лет, в дальнейшем жили, в среднем, до 50-60 лет: поменьше, чем сегодня, но куда больше, чем в представлении большинства наших современников.



Женщин, уличенных в ведьмовстве, непременно тут же убивали



Об охоте на ведьм и их сожжении в Средние века говорится в самых разных источниках — от «Айвенго» Вальтера Скотта до комедии «Монти Пайтон и Священный грааль».



5 заблуждений о Средних веках, в которые почему-то все верят







Между тем, сожжения ведьм куда больше практиковали в считающуюся более просвещенной эпоху Ренессанса. В Средневековье официальная позиция церкви по отношению к ведьмам и колдовству была простой: церковь утверждала, что ничего подобного не существует.


Священники считали веру в колдовство предрассудком и, как могли, боролись с ним. Увы, разуму победить не удалось: самые невежественные оказались заодно самыми упертыми, понемногу заставив католическую церковь изменить свою позицию — но уже в самом конце Средневековья.



Из-за мощных доспехов средневековые рыцари не могли быстро двигаться



В книге «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена герой сумел победить на поле боя тяжеловооруженного рыцаря, поскольку из-за тяжелых доспехов тот был так неловок, что герой мог буквально бегать вокруг противника, который был не в силах повернуться.



5 заблуждений о Средних веках, в которые почему-то все верят



На самом деле, доспехи совсем не мешали рыцарям проявлять ловкость и силу в бою. Качественные доспехи весили 25-30 килограммов, были хорошо подогнаны, распределены по всему телу, и носили их подготовленные бойцы, которые всю жизнь тренировались воевать в них. Так что рыцарь в металлических доспехах мог бегать, прыгать, перелезать через стены и выполнять практически любые физические упражнения.



Люди Средневековья не верили в науку



Это заблуждение родом из эпохи Ренессанса, когда ученые начали называть Средневековье «темными веками». По мнению многих тогдашних умов, после римской империи и до самого Возрождения мировая наука не только не добилась прогресса, но и, наоборот, регрессировала.







5 заблуждений о Средних веках, в которые почему-то все верят



Но это не совсем так. Действительно, на заре Средневековья наука практически остановила свое развитие — в основном, потому, что в хаосе лет, наставших после падения римской империи, были разрушены многие города и монастыри, служившие прибежищами ученым мужам.


Однако начиная с Карла Великого, пришедшего к власти в IX веке, началось «каролингское возрождение», когда ученые отыскивали и заново открывали для себя древние тексты, а по всей Европе открывались новые школы и университеты. К XII веку ученые, читавшие лекции в университетских аудиториях, проводили долгие туры по Европе, передвигаясь от колледжа к колледжу. Так что университетское образование в Средние века вполне котировалось!



Женщине в Средневековье не разрешалось строить карьеру



Обычно считается, что женщина в Средневековье была не более чем мужской собственностью. Ее выдавали замуж за незнакомца, после чего она лишь рожала детей и вышивала салфетки. Если же ее это не устраивало, она могла стать монахиней — если разрешит отец.



5 заблуждений о Средних веках, в которые почему-то все верят



Однако в действительности все было не столь однозначно. В Европе женщина очень часто становилась партнером своего мужа в семейном бизнесе, работая и командуя наемным персоналом наравне с ним. Если же муж умирал, женщина продолжала бизнес самостоятельно. Иногда женщины сами начинали свое дело — например, производство ткани или варку пива — и вели его так успешно, что вообще отказывались выходить замуж.


Жены знати самостоятельно вели огромное хозяйство — зачастую в отсутствие мужа, месяцами пропадавшего в военных походах. И хотя прав у женщин было куда меньше, чем у мужчин, возможностей проявить свои организаторские таланты и способности в том или ином ремесле у них было немало.


Из: Bigpicture.ru
03 март 2022 /
Тайны истории
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