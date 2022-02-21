Метод Фаворского

На уроках по рисованию я нередко завожу разговор о художниках. Особенно, когда дети приходят после школы уставшие, расстроенные и не готовы сразу приступить к работе.У меня есть любимая история, которую знают все мои ученики. Эта история открывается им, когда они решают открытую задачу. Фишка в том, чтобы они не просто узнают о художнике, а заинтересовываются им, запоминают и наполняются положительной энергией для дальнейшего рисования. Открытые задачи решают все эти вопросы.Задача звучит так. Известный иллюстратор Фаворский Владимир Андреевич, когда делал иллюстрации к книгам или выполнял некоторые заказы, пририсовывал в уголке маленькую нелепую желтую собачку. Но при этом, ни на одной иллюстрации, дошедшей до наших дней, вы не увидите этой собачки. Вопрос: Зачем Фаворский рисовал собачку?Задача действительно классная. Её можно долго решать. Детям помладше я задаю наводящие вопросы, а более взрослые ученики способны сами её решить.Ответ довольно неожиданный и оригинальный. Фаворский рисовал довольно яркую собачку и не заметить ее было невозможно. Когда клиент получал работу, он начинал возмущаться и требовать убрать собачку. Представьте себя на месте клиента, когда бы вам на полотне с пейзажем изобразили то, что совсем туда не вяжется. Фаворский утверждал, что так и было задумано, это элемент композиции и без него не будет цельности. В общем, такие напряженные разговоры вели лишь к одному: заказчик не обращал внимание ни на что, кроме собачки, чего Фаворский и добивался. Таким образом клиент не замечал недостатки работы т.к. все внимание было направлено на собачку. В конце концов художник соглашался закрасить собачку и довольный клиент с удовольствием забирал свой заказ.