Выражениехорошо известно и понятно. Когда кто-либо бездельничает, ему нередко говорят: «Хватит баклуши бить!» Но вот что такое «баклуши» и кто и зачем их «бьет»?Самое распространенное объяснение гласит следующее. С давних пор кустари делали ложки, чашки и другую посуду из дерева. Чтобы вырезать ложку, надо было отколоть от бревна чурку — баклушу. Заготовлять баклуши поручалось подмастерьям: это было легкое дело, не требующее особого умения. Готовить такие чурки и называлось «баклуши бить». Отсюда, из насмешки мастеров над подсобными рабочими — «баклушечниками», якобы и пошла наша поговорка. Подобное толкование этого фразеологизма дано в словаре Даля и многих других этимологических изданиях.Однако, задумаемся: ведь подмастерья били баклуши все-таки не ради развлечения, а для того чтобы заработать на кусок хлеба. Поэтому вряд ли это занятие можно назвать пустяковым.Между тем филологи Людмила Введенская и Николай Колесников обратили внимание, что у слова «баклуша» есть еще много других значений, отмеченных в словарях. Одно из них — это «вымоина, лужа». И вот оно-то, похоже, и помогает прояснить происхождение выраженияВсе мы были свидетелями, а в детстве и участниками следующей забавы. Поздней осенью, когда наступают первые ночные заморозки, дети любят находить лужи, покрытые тонким льдом, которые, как мы только что выяснили, назывались. Каждый мальчишка считает своим долгом ударить ногой по упругому льду и пробить его. Если лед слишком крепкий, то в дело идет камень. От его удара лед обязательно треснет, а из пробоины зафонтанирует вода. Все мы помним чувство глубокого удовлетворения от этого зрелища, не правда ли?Так пробивается одна баклуша, другая, третья... А там, глядишь, и мать зовет сына-озорника: «Хватит тебе баклуши бить! Ступай домой, делом займись!»Такое битье баклуши, конечно, дело легкое, пустячное. Это занятие нельзя смешивать с тем битьем баклуш, которым занимались жители лесных губерний, чтобы прокормить себя и свои семьи. Поэтому происхождение выражения, видимо, все-таки следует связывать не с битьем баклушных чурок, а с битьем баклушного льда.