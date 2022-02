Сапиенсы начали заселение Европы 55 тысяч лет назад

Артефакты возрастом около 55 тысяч лет, найденные в пещере Мандрен (Mandrin cave) на юге Франции. Это гравировки на зубе оленя, на когте орла и на гальке. Все они сделаны мастерами-сапиенсами, расселявшимися по средиземноморским территориям из Леванта по соседству с неандертальцами. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Обобщение материала, собранного в пещере Мандрен (Франция) дало ученым возможность увидеть временную развертку освоения сапиенсами Европы. Важную роль в этом исследовании сыграли ясная и детальная стратиграфия пещерных слоев с надежными послойными датировками, колоссальное количество каменных орудий в каждом слое, а также найденные в каждом слое один-два зуба обитателей пещеры, мастеривших каменные орудия. Все находки уложились в интервал от 70 до 40 тысяч лет назад, то есть в ключевой период истории, на который в Европе пришелся переход от среднего палеолита к верхнему и от неандертальцев к сапиенсам. Однако и характер орудий, и признаки зубов не рисуют картину простой одноактной смены неандертальцев сапиенсами. Они выявили относительно короткий эпизод появления в Мандрене сапиенсов около 55 тысяч лет назад, сместивших неандертальцев — прежних здешних обитателей. Через несколько тысячелетий сапиенсы снова уступили пещеру неандертальцам, прожившим в пещере Мандрен до своего полного вымирания. После этого пещерой уже безраздельно завладели сапиенсы. Никаких признаков обмена технологиями ни со стороны неандертальцев, ни со стороны сапиенсов в течение эпизода интрогрессии не отмечено, а сама смена жильцов в пещере проходила быстро — буквально за один год. Отсюда авторы исследования делают вывод, что даже встретившись на одной территории, сапиенсы и неандертальцы предпочитали не общаться. Так или иначе, пещера Мандрен — это древнейшая известная на сегодня стоянка сапиенсов в Европе.

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Таинственная плесень на стене...

И стих уже звучит, задорен, нежен,

На радость вам и мне.

А. Ахматова

Когда читаешь новую публикацию в журнале Science Advances о самых ранних сапиенсах Европы, именно эти строки Ахматовой приходят на ум. Удивляешься, как буквально и точно в них выражается самая сущность происходящего. Большая группа антропологов под руководством Людовика Слимака (Ludovic Slimak) и Клемента Занолли (Clement Zanolli) из университетов Тулузы и Бордо представила результаты раскопок в средиземноморской пещере Мандрен (Mandrin cave), повествуя и о «соре», который им пришлось просеять песчинка за песчинкой, и об осколке зуба, и о задорном «стихе», сложившемся из этого жалкого мусора на радость заинтересованной научной общественности.

A — географическое расположение пещеры Мандрен на юге Франции. Указаны и некоторые другие европейские и левантийские местонахождения конца среднего и начала верхнего палеолита, в которых были найдены костные остатки (значок черепа) и орудия сапиенсов и неандертальцев. Сапиенсы показаны маленькими «левыми» черепами, а неандертальцы — крупными «правыми» черепами. Кружочком указано местонахождение Бокер Тахтит в пустыне Негев в Израиле с древнейшими сапиенсами Евразии, маркирующими переход от среднего к верхнему палеолиту. B — вид с высоты птичьего полета на пещеру и долину реки Роны. C — вид изнутри пещеры на работы у входа в нее. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Пещера Мандрен расположена на юге Франции (департамент Дром, округ Ньон). Раскопки там ведутся с начала 1990-х годов. За прошедшее время археологи основательно разобрались со стратиграфией пещерных наслоений, а также набрали около 70 тысяч каменных артефактов — орудий, заготовок и каменного материала для них. Ученые успели как следует датировать осадочные слои сразу двумя методами — термолюминесцентным и радиоуглеродным. Кроме каменных орудий в нескольких слоях нашли осколки зубов (всего их 9), но попытка выделить из них ископаемую мтДНК оказалась неудачной (ДНК в тех условиях сохранилась очень скудно). За 20 с лишним лет материала по этой пещере оказалось много, и наконец, ученые срифмовали в единое целое все наработки по этой пещере: по стратиграфии, датировкам, каменным орудиям и костным остаткам. Получилась история — интересная и неожиданная.

В пещере выделено 12 слоев. Они не перемешаны, в верхних семи слоях содержатся последовательные по времени комплексы орудий. Слои нумеруются буквами от А до J, где А — современная почва, а J — базальный слой (в слое B выделено три подслоя, а в слое C — два). Самый древний слой с орудиями (G) по абсолютным датировкам приходится на промежуток 73–60 тысяч лет назад, а самый молодой датируется 45–42 тысячами лет назад. Иными словами, перед нами интересный временной интервал перехода от среднего палеолита с его неандертальским населением и грубыми приемами обработки камня (мустьерские технологии) к верхнему палеолиту с тонкими технологиями сапиенсов (ориньяк). И в этой пещере имеется возможность попристальнее присмотреться к этому переходу.

Каменные орудия в шести пещерных слоях соответствуют мустьерским технологиям: это отщепы и рубила с грубо обработанным краем.

Вверху — орудия из верхнего слоя (D) мустьерского типа: отщепы, сделанные из черного кремня с тупым основанием. Внизу — орудия из слоя E относятся к неронской индустрии, включающей пластины и микропластины с ретушированным краем; эта техника требовательна к качеству материала и стандартизации производства. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Между этими «мустьерскими» слоями имеется один слой с иным типом орудий. Это слой Е, в котором найдены остроконечники и пластины — как крупные, так и совсем маленькие, до 1 см (микропластины). Они, как показывает изучение следов их изношенности, использовались в своем изначальном виде и не были частью каких-то составных орудий. В пещере найдены как сами орудия, так и всё, что сопровождает их изготовление — осколки, заготовки, каменное сырье. Это означает, что все производство проходило внутри пещеры, служившей обитателям и жилищем, и мастерской. Орудия из слоя Е вне зависимости от размеров имеют одинаковые пропорции и единообразны по процессу изготовления, так что характеризуют устойчивую технологию. Они во многом похожи на каменный инвентарь из других пещер юга и востока Франции, а также севера Италии. Подобные орудия относят к так называемой неронской индустрии (Neronian lithic industry), получившей название по пещере Нерон (L. Slimak, 2008. The Neronian and the historical structure of cultural shifts from Middle to Upper Palaeolithic in Mediterranean France).

Неронская индустрия имеет признаки другой культуры раннего верхнего палеолита, известной по артефактам со стоянки Кзар-Акил в Ливане возрастом 44,5–39 тысяч лет назад. Относительно стоянки Кзар–Акил у специалистов сомнений нет: найденные там орудия изготовили сапиенсы. Но для других стоянок во Франции и Италии такие сомнения были, так как их датировки древнее находок в Кзар-Акил, и по времени соответствуют существованию в Европе неандертальцев, а не сапиенсов. При этом костных остатков на тех стоянках или нет, или же они перемешаны с более поздними слоями. А в слое Е стоянки Мандрен имеются и орудия, и обломок зуба, и датировки. Так что инвентарь неронской индустрии из слоя Е оказался на десять тысяч лет древнее всех известных прежде. Но кем все же были мастера из пещеры Мандрен, владевшие секретами неронских технологий?

Скорее всего сапиенсами — уж больно отличаются их палео-«нанотехнологии» от грубых неандертальских рубил. Но из слоя Е костных остатков всего ничего — один осколок коренного зуба. На этот осколок была вся надежда, на него направили всю мощь современных научных знаний. Ученые реконструировали форму зуба, толщину эмали в разных частях коронки, соотношение частей бугорков, равномерность износа эмали — все мыслимые параметры, по которым можно в принципе различить зубы неандертальца и сапиенса. И зуб действительно оказался сапиенсным. Без этого зуба неронская индустрия пещеры Мандрен выглядела бы сиротливо бесхозной, а с ним у неронских каменных орудий появился вполне определенный мастер-сапиенс.

Осколок моляра из слоя Е, который по совокупности признаков отнесли к зубам сапиенсов, а не неандертальцев. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Интересно, что другие зубы из ниже- и вышележащих слоев явно принадлежали неандертальцам. Им же были свойственны и каменные технологии, упомянутые выше. Прежде считалось, что обитателями стоянки Мандрен были неандертальцы, которых 41–43 тысячи лет назад сменили сапиенсы. Что касается необычной неронской индустрии, зажатой между слоями с мустьерскими орудиями, то ее считали аномальным всплеском неандертальской изобретательности. Теперь же эти кусочки мозаики встали на свои места, сложившись в любопытную схему.

По мнению авторов южную и западную Европу 70–60 тыс. лет назад населяли неандертальцы со своими грубыми каменными рубилами. Примерно 55–51 тыс. лет назад на территорию Леванта и южного Средиземноморья очень быстро распространились сапиенсы, неся с собой продвинутые технологии с каменными пластинами и аккуратно отретушированными лезвиями, а вместе с ними — и культуру, в которой почитались гравировки на камне, костях и когтях хищников. Сапиенсы в этих местах продержались несколько тысяч лет, после чего так или иначе их снова заместили неандертальцы. Они жили в этих регионах еще несколько тысяч лет, пока 44–41 тыс. лет назад не исчезли навсегда под натиском новых доминантов-сапиенсов, которые постепенно мощной волной продвигались на северо-запад в Европу.

Расселение сапиенсов видится теперь не единым мощным потоком покорителей, а постепенным неспешным продвижением с отступлениями и новыми попытками.

Огонь, который поддерживали в пещере Мандрен ее обитатели, оставил на своде и стенах частицы копоти, сохранившиеся в известковых натеках. По некоторым особенностям наслоения дымных частиц можно определить, насколько интенсивным был огонь, смену сезонов и некоторые другие характеристики быта пещерных поселенцев. Рисунок из статьи S. Vandevelde et al., 2017. Establishment of occupation chronicles in Grotte Mandrin using sooted concretions: Rethinking the Middle to Upper Paleolithic transition

Смена обитателей пещеры происходила сравнительно быстро. Как показал анализ частиц дыма на своде пещеры, новые жильцы заселяли пещеру всего за один сезон или год. Иными словами, 55 тысяч лет назад неандертальцы внезапно по неизвестным причинам уступили пещеру сапиенсам. Никаких следов передачи технологии ни от сапиенсов неандертальцам, ни от неандертальцев сапиенсам по орудиям не выявлено. То есть ни в одной из технологий нет привноса чужеродных элементов. Обратная смена сапиенсов неандертальцами произошла столь же стремительно и с тем же нулевым обменом. Эти группы людей разных видов, каждая со своими традициями, хотя и встретились в одной точке пространства и времени — в пещере Мандрен 55–51 тыс. лет назад, но в культурном отношении ничего друг другу не дали. По-видимому, они уже были слишком разными (и знать друг друга не хотели).

Таким образом, простая модель расселения сапиенсов в Европу — единым мощным безостановочным потоком — обрастает подробностями, которые делают голую схему и понятнее, и человечнее.

Источник: Ludovic Slimak, Clement Zanolli, Tom Higham, Marine Frouin, Jean-Luc Schwenninger, Lee J. Arnold, Martina Demuro, Katerina Douka, Norbert Mercier, Gilles Guerin, Helene Valladas, Pascale Yvorra, Yves Giraud, Andaine Seguin-Orlando, Ludovic Orlando, Jason E. Lewis, Xavier Muth, Hubert Camus, Segolene Vandevelde, Mike Buckley, Carolina Mallol, Chris Stringer, Laure Metz. Modern human incursion into Neanderthal territories 54,000 years ago at Mandrin, France // Science Advances. 2022. DOI: 10.1126/sciadv.abj9496.

Елена Наймарк