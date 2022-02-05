Галоши или калоши?

Калоши носить сейчас не принято — по крайней мере, в городах. Если и увидишь их где-нибудь, то в деревнях, где еще не забыли о том, что такое валенки; да еще, может быть, городские бабушки нет-нет да наденут калоши — обувь берегут, легко промокнет по нынешней зиме.И на даче в дождливую погоду с калошами даже летом очень удобно, надев их на сандалии можно и без сапог обойтись.Вот я сказала трижды — «калоши», хотя вовсе не очевидно, что это правильно. Вообще-то часто возникает вопрос: а как нужно говорить и писать — «калоши» или «галоши»?Есть вопросы, которые с самого начала не предполагают однозначного ответа. Вместо «или» здесь явно следует поставить «и». В современных словарях вы легко найдете оба слова, и «калоши», и «галоши», причем даже устойчивые выражения с этими словами вполне себе одинаковы: посадить в галошу (и в калошу), сесть в галошу (и в калошу).Понятно, что «калоша» — абсолютно то же самое, что «галоша», просто различаются эти два слова одной буквой, начальной. Такое в русском языке бывает — два равноценных варианта одного и того же слова.Теперь о том, откуда взялись эти варианты. Историко-этимологический словарь П. Черных полагает, что в русском языке сначала появилось слово «калоша» (с начальным «К»). В качестве примера словарь приводит слова А.С. Пушкина в одном из писем: «Да пришли мне калоши...»А вот «галоша» с начальной буквой «Г» появилось несколькими десятилетиями позже. Слово можно найти в словарях, начиная с середины XIX века.Оба слова однозначно западноевропейские: «галоша» — из французского (galoche), но как оно пришло туда, не очень понятно. Возможно, из латыни (gallica — галльская сандалия). «Калоша» — из немецкого языка, но здесь все яснее, через латынь оно восходит к греческому слову kalopodion (деревянный башмак).В общем, разными путями, но калоши и галоши дошли своим ходом до современного русского языка. А дойдя, проявили самолюбие и не захотели растворяться друг в друге. Так и остались у нас и калоши, и галоши.Из: Российская газета