Список Роберта Бойля

В XVII веке британский физик Роберт Бойль (да-да, тот самый, который «закон Бойля — Мариотта») составил список из 24 задач, стоящих перед человечеством. Интересно не только то, что практически все эти задачи выполнены и перевыполнены, но, что гораздо важнее, результаты прогресса доступны большинству, а не только элите:1. Продление жизни.2. Возвращение к молодости, или хотя бы частичное омоложение человека: новые зубы, цвет волос как в молодости.3. Искусство полета.4. Искусство долго оставаться под водой и нормально там функционировать.5. Лечение ран на расстоянии.6. Лечение болезней на расстоянии или с помощью трансплантации.7. Достижение гигантских размеров.8. Подражание рыбе без двигателей с помощью науки.9. Ускорение роста овощей из семян.10. Трансмутация металлов (очевидно, в первую очередь превращение других металлов в золото).11. Изготовление гибкого стекла.12. Межвидовая трансмутация минералов, животных и растений.13. Создание алкагеста (универсального растворителя) и других растворителей.14. Производство параболических и гиперболических линз.15. Создание лёгких и экстремально прочных доспехов.16. Точный способ определения долготы.17. Использование маятника на море и в путешествиях, его применение в наручных часах.18. Мощные препараты, изменяющие или улучшающие воображение, пробуждение, память и другие функции, болеутоляющие; препараты, помогающие спокойно спать и видеть сны.19. Корабль, который может ходить при любом ветре, не тонущий.20. Свобода от необходимости много спать.21. Не совсем понятный пункт: Pleasing Dreams and Physicall Exercises by the Egyptian Electuary and by the Fungus mentioned by the French author (Приблизительно: Приятные сны и физические ощущения благодаря египетскому электуарию (лекарство из порошка, смешанного с чем-то сладким) и грибу, упоминаемому французским автором).22. Необычайная сила и ловкость тела.23. Ароматические лаки и натирания.24. Вечный свет.Попробуйте составить ваш список — какие проблемы надо решить науке в ближайшие 300 лет?