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Список Роберта Бойля

Список Роберта Бойля





В XVII веке британский физик Роберт Бойль (да-да, тот самый, который «закон Бойля — Мариотта») составил список из 24 задач, стоящих перед человечеством. Интересно не только то, что практически все эти задачи выполнены и перевыполнены, но, что гораздо важнее, результаты прогресса доступны большинству, а не только элите:



1. Продление жизни.


2. Возвращение к молодости, или хотя бы частичное омоложение человека: новые зубы, цвет волос как в молодости.


3. Искусство полета.


4. Искусство долго оставаться под водой и нормально там функционировать.


5. Лечение ран на расстоянии.


6. Лечение болезней на расстоянии или с помощью трансплантации.


7. Достижение гигантских размеров.


8. Подражание рыбе без двигателей с помощью науки.


9. Ускорение роста овощей из семян.


10. Трансмутация металлов (очевидно, в первую очередь превращение других металлов в золото).


11. Изготовление гибкого стекла.


12. Межвидовая трансмутация минералов, животных и растений.


13. Создание алкагеста (универсального растворителя) и других растворителей.


14. Производство параболических и гиперболических линз.


15. Создание лёгких и экстремально прочных доспехов.


16. Точный способ определения долготы.


17. Использование маятника на море и в путешествиях, его применение в наручных часах.


18. Мощные препараты, изменяющие или улучшающие воображение, пробуждение, память и другие функции, болеутоляющие; препараты, помогающие спокойно спать и видеть сны.


19. Корабль, который может ходить при любом ветре, не тонущий.


20. Свобода от необходимости много спать.


21. Не совсем понятный пункт: Pleasing Dreams and Physicall Exercises by the Egyptian Electuary and by the Fungus mentioned by the French author (Приблизительно: Приятные сны и физические ощущения благодаря египетскому электуарию (лекарство из порошка, смешанного с чем-то сладким) и грибу, упоминаемому французским автором).


22. Необычайная сила и ловкость тела.


23. Ароматические лаки и натирания.


24. Вечный свет.


Попробуйте составить ваш список — какие проблемы надо решить науке в ближайшие 300 лет?
05 февраль 2022 /
Тайны истории
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