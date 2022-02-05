Список Роберта Бойля

В XVII веке британский физик Роберт Бойль (да-да, тот самый, который «закон Бойля — Мариотта») составил список из 24 задач, стоящих перед человечеством. Интересно не только то, что практически все эти задачи выполнены и перевыполнены, но, что гораздо важнее, результаты прогресса доступны большинству, а не только элите:
1. Продление жизни.
2. Возвращение к молодости, или хотя бы частичное омоложение человека: новые зубы, цвет волос как в молодости.
3. Искусство полета.
4. Искусство долго оставаться под водой и нормально там функционировать.
5. Лечение ран на расстоянии.
6. Лечение болезней на расстоянии или с помощью трансплантации.
7. Достижение гигантских размеров.
8. Подражание рыбе без двигателей с помощью науки.
9. Ускорение роста овощей из семян.
10. Трансмутация металлов (очевидно, в первую очередь превращение других металлов в золото).
11. Изготовление гибкого стекла.
12. Межвидовая трансмутация минералов, животных и растений.
13. Создание алкагеста (универсального растворителя) и других растворителей.
14. Производство параболических и гиперболических линз.
15. Создание лёгких и экстремально прочных доспехов.
16. Точный способ определения долготы.
17. Использование маятника на море и в путешествиях, его применение в наручных часах.
18. Мощные препараты, изменяющие или улучшающие воображение, пробуждение, память и другие функции, болеутоляющие; препараты, помогающие спокойно спать и видеть сны.
19. Корабль, который может ходить при любом ветре, не тонущий.
20. Свобода от необходимости много спать.
21. Не совсем понятный пункт: Pleasing Dreams and Physicall Exercises by the Egyptian Electuary and by the Fungus mentioned by the French author (Приблизительно: Приятные сны и физические ощущения благодаря египетскому электуарию (лекарство из порошка, смешанного с чем-то сладким) и грибу, упоминаемому французским автором).
22. Необычайная сила и ловкость тела.
23. Ароматические лаки и натирания.
24. Вечный свет.
Попробуйте составить ваш список — какие проблемы надо решить науке в ближайшие 300 лет?
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