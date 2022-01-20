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Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя
Японский фотограф Танака Тацуя (Tatsuya Tanaka) находит вдохновение в обыденных вещах, превращая окружающие предметы в целые фантазийные миры. Художник ведет «Миниатюрный календарь» — оригинальный проект, который пополняется новыми кадрами ежедневно, с 20 апреля 2011 года. И ни разу не повторился!
20 январь 2022 /
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