Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя

Японский фотограф Танака Тацуя (Tatsuya Tanaka) находит вдохновение в обыденных вещах, превращая окружающие предметы в целые фантазийные миры. Художник ведет «Миниатюрный календарь» — оригинальный проект, который пополняется новыми кадрами ежедневно, с 20 апреля 2011 года. И ни разу не повторился!