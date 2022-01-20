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Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя

Японский фотограф Танака Тацуя (Tatsuya Tanaka) находит вдохновение в обыденных вещах, превращая окружающие предметы в целые фантазийные миры. Художник ведет «Миниатюрный календарь» — оригинальный проект, который пополняется новыми кадрами ежедневно, с 20 апреля 2011 года. И ни разу не повторился!



Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя

Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя

Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя

Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя

Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя

Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя

Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя

Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя

Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя

Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя

Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя

Миниатюрная вселенная Танаки Тацуя
20 январь 2022 /
Тайны истории
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