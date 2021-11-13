Мозаики Помпеев

Самый известный и самый сохранившийся из мертвых городов Древнего мира хранит множество великолепных образов мозаичного искусства, причем как в виде реалистичных картин, являвшихся именно произведением искусства, так и в виде больших напольных мозаик, служивших утилитарным напольным покрытием. С точки зрения художественной стилистики и сюжетов помпейские мозаики представляют собой не только историю древнего искусства, но и предвосхищают развитие искусства в течение следующих тысячелетий. Символизм и реализм, примитивизм и даже сюрреализм — на различных этапах истории города мастера мозаики в Помпеях создали картины на любой вкус и цвет. (Что, в общем, подтверждает расхожее правило: все новое — хорошо забытое старое).
Многие из наиболее интересных мозаик хранятся сейчас в Национальном Археологическом музее Неаполя. Но и в самих Помпеях можно увидеть необыкновенные картины, выложенные из цветного камня. Во многих композициях поражает тщательность подбора цвета и размер мозаичных элементов — всего несколько миллиметров.
Александр Македонский и Дарий в «Битве при Иссе»
Наиболее известная мозаика Помпеев — «Битва при Иссе» из Дома Фавна. Знаменитой сделало мозаику не только изображение Александра Македонского, но и художественная глубина образов, динамика всей картины, пронесенные через тысячелетия эмоциональность и драматизм.
Сюжет мозаики — один из ключевых моментов истории древней цивилизации. Битва армии Александра Македонского с войском персидского царя Дария открыла великому полководцу дорогу на восток, в Индию. И нанесла ошеломляющий удар по Персидской империи. Авторам мозаики удалось передать не только переживания главных действующих лиц, но и общий накал страстей.
Предполагается, что мозаика выполнена в 1 веке нашей эры по живописному оригиналу греческого художника Филоксена из Эритреи. Филоксен был современником Александра, поэтому весьма вероятно, что резкие, напряженные, немного угловатые черты лица Александра куда более близки к оригиналу, чем идеализированные портреты позднего времени. Лицо Дария, хотя и отражает сложную гамму чувств, скорее всего также имеет портретное сходство с царем персов.
Картина в целом поражает многоплановостью и цельностью. Сложность композиции образуют многочисленные фигуры воинов, всадников, находящихся в движении. При этом лица и детали выписаны с точностью и реалистичностью. В мозаике «Битвы при Иссе» ограничена цветовая гамма — используются черный, белый и желто-красные цвета. Ограничение это отнюдь не связано с недостатком материалов другого цвета, а является художественным замыслом, вероятно, подчиненным каким-то общим интерьерным интересам. Сложно судить, возможно, и живописный оригинал изначально был выполнен в такой цветовой гамме.
В настоящее время оригинальная мозаика находится в Археологическом музее Неаполя, но изначально она украшала пол в Доме Фавна в Помпеях (сейчас там размещена точная копия мозаики, выполненная мастерами из Равенны). Размер композиции — 5,84 на 3,17 метра (площадь — свыше 15 квадратных метров), количество мозаичных элементов — более полутора миллионов.
Битва при Иссе. Мозаика из Дома Фавна в Помпеях. 1 в. н.э.
Битва при Иссе. Фрагмент. Александр Македонский.
Битва при Иссе. Фрагмент. Дарий.
Помпейский кот
Вторая растиражированная мозаика из Помпеев — изображение леопарда (некоторые, впрочем, считают, что это — кот). Характерная пятнистая раскраска передана довольно точно, не оставляют сомнений в хищности зверя и выраженные когтистые лапы. Но оскал на морде сложно считать агрессивным — кот скорее играет, приготовившись к прыжку за игрушкой, чем всерьез собирается нападать.
На этой мозаике хорошо заметен один из типовых приемов римских мозаик — силуэт рисунка подчеркнут не только цветными кубиками, но и выложенными по линии фоновыми белыми элементами. В мозаике хорошо передан объем самого тела животного, а тени от лап призваны подчеркнуть реалистичность изображения.
Хорошая киска, хорошая...
Кот. Помпеи. Мозаика
Cave Canem — Бойся собаки
Еще один «хит» мозаик Помпеев — сторожевая собака. В Помпеях изображение собаки у входа в дом служило чем-то вроде охранного талисмана и предупрежения гостям. Надпись Cave Canem (Бойся собаки) на одном из них стала нарицательным обозначением таких изображений. Большинство сторожевых псов выполнено в черно-белой гамме — охраняющий дом пес обычно выложен мелкими черными кубиками на светлом фоне. Размеры и сюжеты мозаик с собаками индивидуальны — встречаются крупные и весьма реалистичные псы, а также более мелкие и скорее обозначенными, нежели детально прорисованные. Свирепые и настороженные собаки более характерны, но на некоторых стражи мирно свернулись клубочком и спят.
В древней мифологии есть один очень выраженный образ сторожевой собаки — это цербер, охраняющий вход в иной мир. Кто знает, может, изображая собаку на входе, жители Помпеи надеялись, что она защитит их от бед и невзгод внешнего мира и сохранит мир и спокойствие в доме? Жаль, что прекрасные мозаики в конечном счете не выполнили этого предназначения.
Cave Canem — Бойся собаки. Мозаика. Помпеи. V, 1, 26. Casa di Cecilio Giocondo
Спящая собака. Мозаика. Помпеи. VI, 8, 3-5. Casa del Poeta Tragico
Сторожевая собака. Мозаика. Помпеи. I, 7, 1. Casa di Paquio Proculo
Еще одна собака. Мозаика. Помпеи.
Академия Платона
Академия Платона — знаменитая философская школа, в которой были заложены многие основы современной цивилизации. Мозаика в одной из вилл Помпеев, как предполагается, изображает группу философов классического периода. Второй слева — Лисий, третий слева — Платон. Сама картина лаконична и почти схематична в изображении деталей. Античный храм, дерево, капитель колонны обозначены, но не прорисованы, хотя складки на одеждах точны и реалистичны. Композиция и манера исполнения позволяют предположить, что мозаика выполнена по картине греческой школы. Но к моменту изготовления мозаики в Помпеях царил иной стиль — к сюжетному изображению мастера мозаики добавили шикарную рамку с пышным декоративным переплетением фруктов, лент, листьев и восемью комическими масками. Каждая маска — оригинальна, они не повторяются, и их смешные гротескные гримасы словно смеются над пафосом центрального сюжета.
Некоторые историки считают, что на мозаике изображен вовсе не Платон и совсем не его Академия, а заседание ученых Александрийского Музея (который был совсем не музей в нашем понимании, а нечто вроде академии наук и университета в одном флаконе). По большому счету — так ли это важно? Сидят люди, беседуют о важном, а вокруг смеются маски — сколько раз еще повторит такую коллизию мировое искусство...
Материалом для мозаики послужили мраморные кубики с добавлением смальт. Сейчас мозаика находится в Неаполе, в Национальном археологическом музее.
Академия Платона. Мозаика. Помпеи (Вилла Т. Симиния Стефана). Начало I в. до н. э.
Люди и судьбы
В Помпейской живописи и мозаике часто встречаются мифологические и жанровые сюжеты. Подчас отделить, где изображена легенда,а где — реальная жизнь, попросту невозможно. Для нас весь мир Древнего Рима — большая легенда, со своими устоявшимися образами, клише, заблуждениями.
Битва с Минотавром (Лабиринт). Мозаика. Помпеи
Комедианты. Мозаика. Помпеи
Мозаика с изображением скелетика — может показаться мрачным пророчеством, но в действительности жители Помпеев вовсе не склонны были впадать в тоску и уныние. Скорее всего, такое изображение — напоминание лекарю о том, как устроен человек, или вывеска ритуального бюро. Если помпейские лупанарии прославились своими иллюстрациями, которые понятны без всяких объяснений, то почему сходного подхода не предположить в других сферах оказания услуг?
Скелет. Мозаика. Помпеи
Наш поголовно образованный мир подчас слишком зациклен на предопределенности. А вот помпейцы, судя по этой картине, большое значение придавали Фортуне, Случаю, Удаче. (Что-то вроде «от сумы не зарекайся»). Колесо, череп, весы, мера — символика понятна и спустя пару тысячелетий. Два платья, два мира — и подчас так легко оказаться с другой стороны.
Фортуна. Мозаика. Помпеи
Звери, птицы, рыбы
Искусство мозаики было настолько широко распространено, что среди сюжетов мозаичных картин и панно встречаются самые разнообразные звери, птицы, рыбы — в родной среде обитания, во взаимодействии или просто в виде натюрморта (а до знаменитых охотничьих «развалов» Снейдерса еще века и века...).
Бегемот. Мозаика. Помпеи
Крокодил. Мозаика. Помпеи
Рыбы и утки. Мозаика. Помпеи.
Кошка с перепелом, птицы и рыбы. Мозаика. Помпеи.
Подводное царство
Мозаика с изображением обитателей морских глубин известна также под названиями «Рыбы», «Морское дно» и даже «Морские гады». На черном фоне представлена энциклопедия рыб и животных, обитавших в морской пучине и хорошо известных авторам мозаики, так как большинство существ (больше двадцати различных жителей моря) не только узнаваемы, но и переданы с поразительной точностью. С помощью нюансов цвета художник воспроизвел характерную окраску рыб, включая даже мелкие детали — плавнички, линии жабр, присоски осьминога и т.п.
Композиционный центр картины — осьминог, обвивший щупальцами лангуста. Близко посаженные и подчеркнутые глаза осьминога кажутся направленными прямо на зрителя картины. Осьминог словно ведет диалог со зрителем сквозь стекло современного аквариума, в то время как остальные рыбы заняты своими делами. Впрочем, не подлежит сомнению, что все представленные виды рыб, моллюсков, ракообразных составляли значительную часть рациона помпейцев, так что мозаика — своего рода иллюстрация к кулинарным пристрастиям двухтысячелетней давности.
Морское дно. Помпеи. Мозаика
Мозаика в интерьерах Помпеев
Было бы несправедливо не уделить внимания сохранившимся образцам внутреннего убранства дворов и вилл Помпеев. Жители древнего города знали толк не только в изобразительных искусствах, но и умели обустраивать свои дома с изяществом и роскошью. Вероятно, большинство полов в домах аристократии и богатых семейств украшали геометрические и растительные орнаменты, выложенные из черных и белых элементов. Но не редкость и огромные цветные напольные композиции (вроде уже упоминавшейся «Битвы при Иссе»).
Мозаичный пол
Некоторые сохранившиеся образцы декоративного и интерьерного искусства поражают обилием идей и гармоничностью цветовых сочетаний. Облицованную мозаикой колонну иные «специалисты» готовы отнести то к византийской эпохе (до нее несколько веков), то к излишествам барокко (-надцать веков). А между тем в колонне соединяется небанальный геометрический узор, цветочно-растительный ковер, а также три бордюра-пояса с оригинальными рисунками. Использование смальты позволяет предположить, что колонна изготовлена в поздний период, что не мешает ей на века обгонять достижения искусства дизайна. Размер мозаичных элементов в облицовке колонны составляет порой всего несколько миллиметров.
Мозаичная колонна из Помпеи. (Сейчас в Национальном Археологическом музее Неаполя)
История римской мозаики далеко не исчерпывается художественными картинами, найденными в Помпеях. Однако именно засыпанный пеплом город дал представление о том, насколько масштабно применялась мозаика в искусстве внешней и внутренней отделки общественных зданий и жилых домов в древне-римском мире. Погибнув, Помпеи стали памятником себе и древней цивилизации, уделявшей столь значительное внимание красоте и эстетике своей повседневной жизни.
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