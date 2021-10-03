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Эта картина Ренуара наделала в своё время много шума... причем трижды!

Эта картина Ренуара наделала в своё время много шума... причем трижды!



Эта картина Ренуара наделала в своё время много шума... причем трижды!

А все началось с того, что талантливый и амбициозный Пьер Огюст Ренуар представил на рассмотрение жюри ежегодного Салона своё полотно «Ложа» (1874). Картина понравилась и была допущена к экспозиции. Посетители выставки были очарованы портретом молодой дамы в модном платье и её не менее стильным кавалером. В прессе появились лестные отзывы о художнике и его картине. Парижан восхитил и сюжет произведения. Это был не классический портрет, а словно сцена из жизни, подсмотренная в театральной ложе.

Но каково было удивление публики, когда стало известно кто же позировал Ренуару...

Художнику тридцать три. Он неизвестен и беден как церковная мышь. В своём желании пробиться на Салон Ренуар проявил чудеса смекалки и изворотливости. На одолженные деньги он покупает платье, сшитое по последней парижской моде. Просит младшего брата раздобыть у друзей фрак, манишку, перчатки и бинокль. В качестве натурщицы приглашает уличную девицу с Монмартра по прозвищу Жаба. С ней удалось сговориться за небольшое вознаграждение. Прозвище свое девушка получила не за скверный характер, а за... своеобразную внешность. Позировать на место кавалера Ренуар усаживает младшего брата, совершенно бесплатно...

Когда в элегантной даме парижане узнали девицу легкого поведения, да к тому же в реальной жизни не отличающуюся красотой, возмущению публики, казалось, не было предела...

Третья волна разговоров о «Ложе» и Жабе прокатилась по Парижу чуть позже, когда стал очевиден талант Ренуара воспевать на своих полотнах женщин и женскую красоту. Пьер Огюст, как любвеобильный мужчина и талантливый художник, обладал даром видеть прекрасное в каждой героине своих картин.

Неисправимый оптимист и, чего уж там, бабник, Ренуар «сочетается узами брака со всеми женщинами, которых пишет, через прикосновение своей кисти» — так говорила о нем актриса Жанна Самари, еще одна красавица с полотен художника, но это уже совсем другая история...
03 октябрь 2021 /
Тайны истории
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