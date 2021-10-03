«Капли дождя» Самуэля Сальседо в парке города Этрета

Парк Les Jardins d’Etretat во французском городе Этрета разбит на тематические зоны. Они плавно переходят одна в другую. Одна из них носит название «Эмоции и дно океана». Рельеф в виде раковин морских гребешков создан в честь известной в Этрета с XVIII века устричной фермы.Сюрреалистичный пейзаж этой зоны помогают создавать каучуковые скульптуры Самуэля Сальседо из серии «Капли дождя». Каждая такая голова отображает разные человеческие эмоции, зафиксированные в самый неожиданный момент. Диаметр каждой головы — 1,2 метра.Посредством гротеска в своих произведениях Сальседо объединяет трагедию и юмор, красоту и отвращение, грусть и радость. Критикуя таким образом нынешнее общество, автор старается вызвать у зрителей сочувствие не только к его персонажам, но и к самим себе.