Иммерсивная выставка Клода Моне – полное погружение в мир великого импрессиониста

Во всем мире иммерсивные художественные выставки предоставляют людям новый способ насладиться знаменитыми картинами. Одно из новейших подобных шоу посвящено отцу импрессионизма Клоду Моне. В настоящее время оно представлено в конференц-центре Metro Toronto (Торонто, Канада). Выставка общей площадью более 4600 кв. метров состоит из нескольких залов, посвященных различным аспектам творчества Моне. Создатели экспозиции превратили пространство в живой, дышащий музей искусства с захватывающей музыкой, анимацией и светом. Находясь здесь, посетители могут не просто ознакомиться с картинами Моне, но и получить полный эффект погружения в них.Из: My Modern Met