Пасть, пожирающая динозавров

Перед вами скульптура, изображающая меловую змею санаджей (Sanajeh indicus), которая забралась в гнездо гигантского растительноядного динозавра-зауропода из группы титанозавров, чтобы полакомиться только что вылупившимся детенышем. Поскольку взрослые зауроподы, скорее всего, никак не заботились о своих кладках и потомстве, в противостоянии с хладнокровной убийцей новорожденный титанозаврик мог рассчитывать только на самого себя...

Подробности этой леденящей душу сцены, произошедшей около 68 миллионов лет назад, стали известны благодаря уникальной находке в песчаниках формации Ламета (Lameta Formation), что в штате Гуджарат на западе Индии. Окаменелость была найдена еще в далеком 1984 году, однако раскопавший ее палеонтолог Дхананджай Мохабей (Dhananjay Mohabey) обратил внимание только на яйца и детеныша зауропода, посчитав остальные кости также принадлежащими новорожденным динозаврикам. Лишь семнадцать лет спустя приехавший в Индию Джеффри А. Уилсон (Jeffrey A. Wilson) из Мичиганского университета повторно исследовал образец и обнаружил обвивающие кладку и детеныша контуры змеиного тела. Как выяснилось, рядом с маленьким зауроподом и его невылупившимися собратьями окаменели почти полный череп и несколько фрагментов позвоночника крупной — около трех с половиной метров в длину! — змеи, которую назвали «санаджей», или, в переводе с санскрита, «древней пастью». Проведя повторные раскопки в месте обнаружения первого образца, Мохабей и Уилсон нашли еще пару особей санаджей, которые также находились неподалеку от окаменевших кладок титанозавров. Всё это недвусмысленно доказывало, что эти древние змеи регулярно добывали себе пищу на гнездовьях динозавров.

Окаменелость санаджей в гнезде титанозавра и ее прорисовка. Обратите внимание на «охотничью позу» санаджей: она свернулась спиралью (в центре спирали — раздавленное яйцо титанозавра), и ее голова находится в наивысшей точке. Длина масштабного отрезка — 5 см. Фотографии с сайта ru.wikipedia.org

Видовую принадлежность детеныша титанозавра установить так и не удалось: из формации Ламета известны как минимум два рода длинношеих растительноядных динозавров, исизавр (Isisaurus) и джайнозавр (Jainosaurus), а остатки несъеденного малыша слишком фрагментарны, чтобы ученые могли точно сказать, кем были его родители. В любом случае несомненно, что если бы этот динозаврик вырос, то превратился бы в одно из самых крупных сухопутных животных, когда-либо бродивших по нашей планете: индийские титанозавры достигали в длину 15–18 метров и весили до 14 тонн — как три крупных африканских слона! Вдобавок к своим внушительным габаритам, некоторые виды титанозавров были дополнительно защищены костными бляшками — остеодермами, растущими в толще их шкур: они превращали кожу животного в некое подобие кольчуги, так что даже самым крупным плотоядным динозаврам было не так-то просто вырвать из тела жертвы кусок мяса. К сожалению, у детенышей никаких дополнительных средств обороны найдено не было, и свежевылупившиеся титанозаврики были абсолютно беспомощны перед лицом любого более или менее крупного хищника.

Реконструкция взрослых исизавров: обратите внимание на ряды выпуклостей на шкурах животных — под ними находятся остеодермы. Рисунок Дмитрия Богданова с сайта en.wikipedia.org

Но вот были ли они подходящей добычей для санаджей? Если бы речь шла о более прогрессивной змее схожих габаритов, таких вопросов, скорее всего, даже не возникло бы: скажем, в 2015 году была обнаружена самка темного тигрового питона длиной 3,35 метра, проглотившая и переваривавшая детеныша белохвостого оленя, что был длиной почти в метр! В среднем же считается, что змеи этого вида могут проглотить добычу в половину собственного размера, так что, не отличайся анатомия санаджей от анатомии питона, полуметровый детеныш титанозавра был бы для нее даже слишком легкой добычей! Однако, изучив строение черепа и челюстей этой доисторической змеи, ученые выяснили, что у санаджей, как и у современных примитивных змей, таких, например, как коралловая вальковатая змея, соединения между костями черепа были более жесткими, а суставы — менее подвижными, чем у гадюк, кобр или удавов. Из-за этого санаджей не могла настолько широко разевать пасть и заглатывать крупную добычу, поэтому, скорее всего, в основном питалась сравнительно мелкими животными.

Однако был у нее и козырь — размеры. С черепом длиной в девять с половиной сантиметров санаджей не могла проглотить округлое 14-сантиметровое яйцо зауропода, но вполне могла справиться с новорожденным титанозавром, который мог весить как детеныши сопоставимого с ним по размерам рапетозавра, всего 2,5–3 килограмма (см. Малыши гигантских динозавров росли очень быстро, «Элементы», 28.04.2016). Также вполне возможно, что санаджей сама «взламывала» еще не успевшие проклюнуться яйца, обвиваясь вокруг них, ведь именно такое раздавленное яйцо было найдено аккурат между ее кольцами. Кстати, подобное поведение встречается и у ее современных родственников: например, центральноамериканская двухцветная змея таким образом кормится на гнездах оливковой черепахи.

Реконструкция охоты санаджей на новорожденных титанозавров. Рисунок © Ntvtiko с сайта deviantart.com

И, наконец, последний вопрос: каким же образом эта драматическая ситуация с участием одной змеи, одного малыша-динозавра и пары нерасколовшихся яиц оказалась навеки запечатлена в камне? Предполагается, что тут постарался оползень: с близлежащего холма сошла волна разрыхленных штормом наносов, похоронив под собой и хищницу, и ее несостоявшийся обед. В результате столь быстрой смерти кости санаджей не успели сместиться и принять иное положение, а бескислородная атмосфера и отсутствие внимания со стороны падальщиков позволило хрупким косточкам змеиного тела и новорожденного титанозавра благополучно сохраниться до наших дней.

фото © Ximena Erickson из статьи M.J. Benton, 2010. Studying Function and Behavior in the Fossil Record.

Анна Новиковская