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Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото
Японский художник Масаеси Мацумото создает невероятно сложные скульптуры животных и насекомых. Из воздушных шаров!
«Я начал создавать их семь лет назад, меня действительно вдохновляли картины дикой природы, и я хотел посмотреть, смогу ли я создать собственных реалистичных животных», — говорит Мацумото. Работа над животным из воздушных шариков занимает у художника-самоучки не менее двух часов, а более сложные — до шести часов.
07 сентябрь 2021 /
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