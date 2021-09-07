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Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото

Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото




Японский художник Масаеси Мацумото создает невероятно сложные скульптуры животных и насекомых. Из воздушных шаров!


«Я начал создавать их семь лет назад, меня действительно вдохновляли картины дикой природы, и я хотел посмотреть, смогу ли я создать собственных реалистичных животных», — говорит Мацумото. Работа над животным из воздушных шариков занимает у художника-самоучки не менее двух часов, а более сложные — до шести часов.



Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото

Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото

Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото

Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото

Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото

Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото

Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото

Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото

Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото

Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото
07 сентябрь 2021 /
Тайны истории
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