Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси Мацумото

Японский художник Масаеси Мацумото создает невероятно сложные скульптуры животных и насекомых. Из воздушных шаров!«Я начал создавать их семь лет назад, меня действительно вдохновляли картины дикой природы, и я хотел посмотреть, смогу ли я создать собственных реалистичных животных», — говорит Мацумото. Работа над животным из воздушных шариков занимает у художника-самоучки не менее двух часов, а более сложные — до шести часов.